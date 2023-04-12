10:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Самые удивительные созвездия Северного полушария
«Признаюсь, не знаю почему, но глядя на звезды мне всегда хочется мечтать» — Винсент Ван Гог
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Человечество с незапамятных времен проявляло интерес к звездам. Сначала это помогало ориентироваться в путешествиях и отмечать течение времени, позже древние астрономы по «рисункам» на небе стали создавать созвездия. Ближе всех к звездам 12 апреля 1961 года стал Юрий Гагарин. На пилотируемом космическом корабле «Восток-1», облетев Землю с первой космической скоростью, он первый невооруженным глазом увидел голубой оттенок нашей планеты.
До сегодняшнего дня в космосе побывали 431 землянин из 32 стран. Космическими рекордсменами по-прежнему остаются россияне. Станьте и вы ближе к звездному небу и узнайте о десяти созвездиях Северного полушария так, как о них рассказывали с древних времен.
Узнать о созвездиях Северного полушария через истории и легенды можно тут.