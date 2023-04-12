Полет Гагарина в цифрах

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут.
Началась космическая эра — нечто невероятное для эпохи, в которую еще были живы люди, помнящие мир без самолетов и практически без автомобилей.
Всего за 108 минут жизнь Юрия Гагарина перестала ему принадлежать. Буквально каждая минута — от рождения и до самой смерти — стала частью легенды о великом советском человеке, который первым полетел в космос.
С учетом особенностей и возможностей космической техники понадобились особые кандидаты — люди абсолютно здоровые, профессионально подготовленные, дисциплинированные. В первом отряде космонавтов обозначились два лидера — Юрий Гагарин и Герман Титов.
3 апреля 1961 года состоялось заседание Президиума ЦК КПСС, которое проводил Н. С. Хрущёв, где приняли решение о запуске человека в космос.
Комиссия утвердила предложение допустить в полет Юрия Гагарина, а Титова утвердить как запасного космонавта.
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