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11:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полет Гагарина в цифрах

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Именно в этот день ежегодно празднуется День космонавтики в России. Рассказываем и показываем с помощью цифр, как человечество зашло на новый виток развития.

Источник: РИА "Новости"

108 минут

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут.

Началась космическая эра — нечто невероятное для эпохи, в которую еще были живы люди, помнящие мир без самолетов и практически без автомобилей.

Всего за 108 минут жизнь Юрия Гагарина перестала ему принадлежать. Буквально каждая минута — от рождения и до самой смерти — стала частью легенды о великом советском человеке, который первым полетел в космос.

Около 30 лет, не более 170 см, до 68—70 кг — характеристики кандидатов на полет

С учетом особенностей и возможностей космической техники понадобились особые кандидаты — люди абсолютно здоровые, профессионально подготовленные, дисциплинированные. В первом отряде космонавтов обозначились два лидера — Юрий Гагарин и Герман Титов.

3 апреля 1961 года состоялось заседание Президиума ЦК КПСС, которое проводил Н. С. Хрущёв, где приняли решение о запуске человека в космос.

Комиссия утвердила предложение допустить в полет Юрия Гагарина, а Титова утвердить как запасного космонавта.

Другие цифры легендарного полета смотрите тут.

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