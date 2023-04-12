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15:20 (мск), источник: © РИА Новости

Брянский губернатор вручил медаль «За отвагу» школьнику Федору Симоненко

БРЯНСК, 12 апр — РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил медаль «За отвагу» школьнику Федору Симоненко, спасшему детей при атаке украинских диверсантов, сообщил корреспондент РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Мальчик получил награду в среду на мероприятии «Герои среди нас» во Дворце детского и юношеского творчества.

«Федор, поздравляем с заслуженной наградой, ты наш юный герой! Брянщина гордится тобой», — сказал ведущий мероприятия во время награждения.

Владимир Путин подписал указ о награждении Федора медалью «За отвагу» в конце марта. В начале месяца на территорию приграничного Климовского района с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, водители погибли.

В одной из машин в школу ехали десятилетний Федор и еще две девочки. Мальчик получил проникающее ранение, но, несмотря на это, смог увести своих спутниц с места обстрела. Ребенку провели четырехчасовую операцию, врачам удалось извлечь пулю, попавшую в левую плевральную полость. Около двух недель Федор провел в больнице, в середине марта его выписали.

Глава государства назвал атаку украинских диверсантов терактом.

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