14:20 (мск), источник: РБК Life
Детские пособия в 2023 году. Кому и сколько платят за рождение детей
И как получать выплаты с большей выгодой.
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В России существуют детские пособия для нуждающихся семей, декретные и региональные выплаты, меры поддержки молодых родителей и семей военнослужащих. РБК Life рассказывает о всех пособиях на детей в 2023 году, кто их может получить, как и где оформить.
Пособия назначает Социальный фонд России. Жители некоторых регионов получают выплаты с повышающим районным коэффициентом, если он не учтен в составе заработной платы.
С 1 января 2023-го в России появилось единое (или универсальное) пособие на детей. Оно заменило пособие беременным при ранней постановке на учет, пособие по уходу за ребенком незастрахованным гражданам, ежемесячные выплаты в связи с рождением детей до достижения трех лет, выплаты от трех до семи и от восьми до семнадцати лет.
Кто получает? Беременные женщины, вставшие на учет до 12 недель, и семьи с детьми до 17 лет при соблюдении ряда условий:
Сколько платят? 50, 75 или 100% от прожиточного минимума в регионе в зависимости от материального положения семьи. В среднем это от 7 до 14 тыс. руб. на каждого ребенка.
У универсального пособия есть переходный период. Семьи, в которых дети родились до 31 декабря 2022 года, могут оформить пособия по старым правилам или перейти на единую выплату. В некоторых случаях новое универсальное пособие выгоднее.
Кто получает? Один из родителей (или заменяющее лицо) вне зависимости от дохода семьи, количества детей, наличия или отсутствия работы (в том числе фрилансеры и ИП). Единовременное пособие также могут получить иностранцы.
Сколько платят? С 1 февраля 2023-го года пособие составляет 22 909 ₽.
Работающим родителям пособие выплачивают автоматически после регистрации рождения ребенка. Если по каким-то причинам родители не получили деньги, за пособием можно обратиться в Социальный фонд России в течение шести месяцев. Если оба родителя не работают, нужно написать заявление в СФР через Госуслуги.
Кто получает? Пособие выплачивают одному из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей. При этом доход и наличие имущества на получение пособия не влияют.
Сколько платят? Размер такой же, как у единовременного пособия при рождении ребенка, — 22 909 ₽ Если семья усыновила ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет, братьев и/или сестер, пособие составит 175 043 ₽ на одного человека.
Кто получает? Только матери:
Право на пособие также есть у усыновительниц младенцев до трех месяцев, если они относятся к перечисленным выше категориям. Индивидуальные предпринимательницы получают выплаты, если они заплатили в СФР взносы за год перед годом ухода в декрет.
Сколько платят? Для женщин, которые работают по трудовому договору, пособие составит 100% среднего заработка за предыдущие два года, но в рамках лимитов:
Студентки получают выплаты равные стипендии, военнослужащие — в размере денежного довольствия. Для женщин, уволенных из-за ликвидации компании, размер пособия по беременности и родам в 2023-м составляет всего 859 ₽ Важное условие — получить статус безработной в центре занятости в течение года после увольнения.
Чтобы узнать, какое пособие по беременности и родам вам положено, воспользуйтесь калькулятором на сайте СФР. Там нужно будет ввести данные из листка нетрудоспособности, информацию о стаже работы и сумме заработка.
Кто получает? Трудоустроенная мать, отец или другой родственник, опекун или усыновитель. То есть тот человек, который уходит в отпуск по уходу за ребенком. Отпуск можно брать по очереди.
Сколько платят? Пособие составляет от 8591 ₽ до 33 282 ₽ в зависимости от условий назначения. Если в семье несколько детей до полутора лет, пособие выплатят на каждого, но не более 100% от среднего заработка получателя.
Если пособие подается через работодателя, работник может претендовать на 40% от среднего заработка за предыдущие два года, но не более 33 282 ₽.
Если сотрудник в предшествующие два года нигде не работал, ему назначается минимальный размер пособия, рассчитанный из МРОТ, — с 1 февраля 2023 года это 8591 ₽ Неработающие имеют право на выплаты, только если они не получают пособие по безработице.
Если мать уволили в период отпуска по беременности и родам из-за ликвидации организации, пособие назначат в размере 40% от среднего заработка, но не более 17 182 ₽.
Проверить сумму начислений удобно с помощью калькулятора СФР.
Кто получает? Материнский капитал получают женщины, которые родили или усыновили первого ребенка в 2020 году и позже или которые родили второго и последующих детей в 2007 году и позже.
Маткапитал выплачивают и мужчинам, если они единственные усыновители первого ребенка с 2020-го или второго и последующих — с 2007-го. Отцы и усыновители также могут претендовать на выплату, если мать умерла или была лишена родительских прав.
Сколько платят? С 1 февраля 2023 года маткапитал вырос на 11,9% по сравнению с прошлым годом и составил 587 тыс. руб. на первого ребенка и 775,6 тыс. руб. — на второго. Если семья получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго доплатят 188,6 тыс. руб. Всего за 2023-й планируется индексация на 12,4%, так что выплаты вырастут еще до 589,5 и 779 тыс. руб. соответственно.
Сертификат оформляется без заявлений, его отправляют в личный кабинет на Госуслугах в течение примерно 15 дней после регистрации рождения ребенка.
На что можно потратить материнский капитал:
Кто получает? Беременные женщины, чьих мужей забрали в армию по призыву, получают единоразовое пособие. Причем оно назначается независимо от того, получает женщина другие детские формы поддержки или нет [20].
Сколько платят? С 1 февраля единоразовая выплата составляет 36 278 ₽. Деньги можно получить, если срок беременности составляет не менее 180 дней.
После рождения ребенка жены солдат-срочников получают ежемесячное пособие — 15 548 ₽ Выплаты положены опекунам и другим родственникам, которые фактически ухаживают за ребенком, если мать умерла, недееспособна, лишена родительских прав, находится в тюрьме и так далее.
Кто получает? Многодетный родитель, у которого с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года появился третий или последующий ребенок (в браке быть необязательно). Мера поддержки действует во всех регионах страны.
Сколько платят? 450 тыс. руб. на погашение ипотеки на новостройки, вторичное жилье, жилой дом, земельный участок.
В Москве малообеспеченные молодые семьи (до 36 лет) получают дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка. Родителям выплачивают 5, 7 или 10 прожиточных минимумов в зависимости от того, какой по счету ребенок родился в семье.
Петербуржцы получают компенсацию на покупку детских товаров и продуктов питания после рождения ребенка. Выплата составляет от 39 141 ₽ до 65 232 ₽.
О том, какие меры поддержки положены в том или ином регионе, родители могут узнать в местных МФЦ и органах соцзащиты.
Беззаявительный порядок действует только для единовременного пособия при рождении ребенка (работающим родителям) и материнского капитала. Выплаты приходят автоматически после регистрации рождения ребенка.
Пособие по беременности и родам оформляется через работодателя или образовательную организацию. То же самое касается пособия по уходу за ребенком до полутора лет. В остальных случаях нужно будет писать заявку по установленным образцам на Госуслугах (форма для единого пособия).
Жена военнослужащего по призыву должна подать заявку на пособие лично или через законного представителя (по доверенности) в МФЦ или отделениях СФР. Понадобятся паспорт, свидетельство о браке, справка о беременности и справка из воинской части.
Перечень необходимых документов отличается в зависимости от вида пособия. Основной список того, что может понадобиться:
Также могут понадобиться справки о доходах, занятости, обучении, имуществе. Детальный перечень лучше уточнять для каждого пособия.
Получать выплаты можно только на карты национальной платежной системы «Мир» или на банковские счета, не привязанные к картам.