15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
В зоопарке Орегона родилась редкая антилопа бубал
На сегодняшний день этот подвид насчитывает не более трех тысяч особей.
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Как сообщает UPI, зоопарк Орегона объявил о рождении редкого африканского детеныша бубала («коровьей антилопы», или тора). Это подсемейство крупных антилоп находится на грани исчезновения.
На данный момент мировая популяция бубалов составляет от 2500 до 3000 особей. Для сравнения в первом заповеднике, созданном для этого вида в 1837 году, было всего 17 особей.
«Этот малыш — живое доказательство того, какое влияние люди могут оказать, если будут сообща работать над защитой дикой природы, — сказала в пресс-релизе Келли Гомес, куратор африканской секции зоопарка. — Пару сотен лет назад на планете осталось всего 17 антилоп, и без поддержки этот вид почти наверняка исчезнет».
Недавно в зоопарке Сан-Диего родились близнецы исчезающего вида леопарда.
Олеся Маевская