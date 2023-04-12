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15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

В зоопарке Орегона родилась редкая антилопа бубал

На сегодняшний день этот подвид насчитывает не более трех тысяч особей.

Как сообщает UPI, зоопарк Орегона объявил о рождении редкого африканского детеныша бубала («коровьей антилопы», или тора). Это подсемейство крупных антилоп находится на грани исчезновения.

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На данный момент мировая популяция бубалов составляет от 2500 до 3000 особей. Для сравнения в первом заповеднике, созданном для этого вида в 1837 году, было всего 17 особей.

«Этот малыш — живое доказательство того, какое влияние люди могут оказать, если будут сообща работать над защитой дикой природы, — сказала в пресс-релизе Келли Гомес, куратор африканской секции зоопарка. — Пару сотен лет назад на планете осталось всего 17 антилоп, и без поддержки этот вид почти наверняка исчезнет».

Недавно в зоопарке Сан-Диего родились близнецы исчезающего вида леопарда.

Олеся Маевская

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