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15:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

То, как вы используете мышь, отражает уровень стресса на работе

Даже паузы при наборе текста имеют значение.

Источник: unsplash.com

То, как люди печатают и используют свою компьютерную мышь, может быть лучшим индикатором стресса, чем их частота сердечных сокращений, заявили исследователи из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе. Ученые разработали новую модель определения уровня стресса на работе, основанную исключительно на методе использования рабочей техники.

В ходе исследования они наблюдали за 90 добровольцами, которые выполняли практические офисные задачи, например, планирование встреч, запись и анализ данных. Ученые изучили взаимодействие участников с мышью и клавиатурой, частоту их сердечных сокращений и уровень стресса.

В то время как одной половине участников эксперимента не мешали во время выполнения поставленных задач, работу второй неоднократно прерывали сообщениями в чате или приглашениями на онлайн-совещания.

В ходе исследования выяснилось, что во время стрессовых ситуаций, люди печатают и двигают мышью иначе: они чаще и менее точно двигают указателем мыши, делают больше ошибок при наборе текста и, как правило, пишут урывками, с частыми короткими паузами.

Связь между стрессом и поведением работников можно объяснить с помощью так называемой теории нейромоторного шума. Повышенный уровень стресса негативно влияет на способность нашего мозга обрабатывать информацию, что влияет на моторику.

Недавние исследования показали, что мужские и женские сердца по-разному реагируют на стресс. Подробное изучение этого вопроса поможет в разработке не только новых методов лечения, но и в прогнозировании реакции на лекарства.

Олеся Маевская

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