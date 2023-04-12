15:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
То, как вы используете мышь, отражает уровень стресса на работе
Даже паузы при наборе текста имеют значение.
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То, как люди печатают и используют свою компьютерную мышь, может быть лучшим индикатором стресса, чем их частота сердечных сокращений, заявили исследователи из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе. Ученые разработали новую модель определения уровня стресса на работе, основанную исключительно на методе использования рабочей техники.
В ходе исследования они наблюдали за 90 добровольцами, которые выполняли практические офисные задачи, например, планирование встреч, запись и анализ данных. Ученые изучили взаимодействие участников с мышью и клавиатурой, частоту их сердечных сокращений и уровень стресса.
В то время как одной половине участников эксперимента не мешали во время выполнения поставленных задач, работу второй неоднократно прерывали сообщениями в чате или приглашениями на онлайн-совещания.
Связь между стрессом и поведением работников можно объяснить с помощью так называемой теории нейромоторного шума. Повышенный уровень стресса негативно влияет на способность нашего мозга обрабатывать информацию, что влияет на моторику.
Недавние исследования показали, что мужские и женские сердца по-разному реагируют на стресс. Подробное изучение этого вопроса поможет в разработке не только новых методов лечения, но и в прогнозировании реакции на лекарства.
Олеся Маевская