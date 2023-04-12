17:05 (мск), источник: Аргументы и факты
Правда ли, что сова может крутить головой на 270 градусов?
Орнитолог рассказал, почему совы не могут свернуть себе шею.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Глядя на длинношеего фламинго, который смотрит на свою спину, вопросов возникает меньше, нежели на крутящую головой сову. Многим кажется, что у нее нет шеи, а голова просто нахлобучена на тело, но это не так. Об этом aif.ru рассказал кандидат биологических наук, орнитолог, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ им. М. В. Ломоносова Евгений Коблик.
— В том, что сова может сильно вертеть головой нет ничего удивительного. Такая способность есть у многих птиц. Тех же фламинго или цапель. Но в отличие от них, шея совы не такая длинная и скрыта оперением. Поэтому многим кажется, что у совы нет шеи. Это заблуждение. Она есть и выглядит как латинская буква S. Размеры шеи зависят от вида. Например, у филина она составляет в длину порядка 10 см, а то и больше. Совы держат шею не вытянутой, а в сложенном состоянии. Так им удобнее поворачивать голову.
— Сова способна поворачивать голову на 270 градусов. Мало того, по данным отечественных морфологов, теоретически она может повернуть ее на все 360 градусов. Изучив скелет птицы ученые выяснили, что ее позвонки способны осуществлять подобное вращение. Однако в природе сова этой способностью никогда не пользуется, ей вполне достаточно 270 градусов.
— Глаза у сов расположены как у человека и смотрят вперед. Этим достигается объемное зрение. Благодаря этому птицы могут быстро оценить расстояние до добычи, что очень важно во время охоты или приближении опасности. Строение глаз сов чем-то напоминает колбу, с направленной трубкой наружу. Она неподвижна, поэтому хищник не может как человек скашивать глаза или как-то ими вращать по отдельности, они всегда устремлены прямо.
Проблема неподвижности глаз и маленького поля обзора сова решает за счет чрезвычайно подвижной шеи. Она может ей вертеть не только вправо или влево (горизонтально), но и вертикально, вывернуть голову таким образом, что макушка смотрит вниз, а клюв вверх. Таким образом движения головой по окружности (вправо и влево) сова совершает, чтобы компенсировать малый угол зрения (обзор), а вертикальные — это способ лучше воспринимать окружающие звуки и находить их источник.
— Есть такое суеверие, что если бегать вокруг сидящей на месте совы, то от бесконечных поворотов она может свернуть себе шею. Ничего подобного не происходит. Строение шеи этой птицы устроено так, что все кровеносные сосуды защищены от подобных нагрузок. Нигде ничего не пережимает. Что делает сова? Она, следя за источником опасности (если он, например, бегает или кружит по часовой стрелке), сначала повернет голову по часовой стрелке на 270 градусов, потом моментально вернет ее в исходную точку против часовой стрелки, а затем снова будет следить за целью по часовой стрелке. Застать врасплох птицу не получится.