17:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Раскрыт секрет тех, кто просыпается без будильника
Их «будит» тревожность.
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Многие люди не могут проснуться и после десяти будильников. Другие же с легкостью встают и без него. От чего же это зависит?
Издание Sohu пишет, что часть причин связана с биологическими часами, балансом работы и отдыха и общим состоянием здоровья. В то же время немаловажную роль играют сезонность, рацион питания, пристрастие к кофеину и множество других факторов.
В нормальных условиях биоритмы работают стабильно, однако люди, которые часто засиживаются допоздна и которым не хватает самодисциплины, также могут просыпаться в определенное время при определенных обстоятельствах. Весь секрет кроется в стрессе.
В организме человека, который испытывает стресс, вырабатывается адренокортикотропный гормон, который «напоминает» нам о том, что необходимо что-то сделать в определенное время.
Люди, которые просыпаются сами, имеют высокий показатель стресса, поскольку такому «естественному» пробуждению часто сопутствует нервное напряжение. Но и те, кто не может проснуться после нескольких будильников, могут испытывать тревогу.
Те, кто не могут долго проснуться, обычно страдают от хронического стресса и усталости. Нарушения сна и тревожность также вызывают ранние пробуждения. Звонок будильника такими людьми воспринимается как нервный сигнал, на который организм реагирует выбросом адреналина, кортизола и аденозина.
Последний приводит к сонливости, и приводит к тому, что человек впадает в цикл «сон — бодрствование» и часто просыпает будильники. Но есть несколько методов уменьшить уровень стресса.
Если биологические часы работают нормально и вы можете просыпаться естественным образом, нет необходимости устанавливать будильник. Однако, если на следующий день запланированы важные дела, в связи с чем накануне вы чувствуете тревогу, которая оказывает влияние на сон, лучше установите один будильник и вставайте с кровати сразу же, как только раздастся звуковой сигнал.
После того, как сработает будильник, дайте себе «время на загрузку» — примерно 15 минут. Это позволит постепенно пробудить организм. Для лучшего эффекта распахните шторы или включите свет. Проснувшись, посидите некоторое время на краю кровати и только потом медленно вставайте.
Звуковой сигнал будильника влияет на степень инерции сна после пробуждения. Многие люди могут подумать, что резкий звук позволяет быстрее проснуться. На самом деле лучшим эффектом обладает плавная мелодия: благозвучные сигналы помогают более эффективно перейти от сна к бодрствованию.
Недавно ученые выяснили, как заставить мозг с нетерпением ждать понедельника. В целом, нужно снижать уровень стресса, высыпаться и приучить себя к рутинному графику даже в выходные.
Олеся Маевская