17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 12 апреля
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Подлинность кадров, на которых, предположительно, изображено обезглавливание украинского военнослужащего, необходимо проверить. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Министерство иностранных дел России сообщило, что Москва закрыла въезд в страну для 333 граждан Канады в ответ на антироссийские санкции со стороны Оттавы. В стоп-лист вошли канадские губернаторы, министры, депутаты и спортсмены.
Причиной, по которой Франция заблокировала решение о финансировании поставок боеприпасов Украине, источник назвал возможное лоббирование Парижем интересов своих оружейных фирм.