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Главные новости к вечеру 12 апреля
17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 12 апреля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Совет Федерации утвердил закон о цифровизации воинского учета

Законопроект, предусматривающий онлайн-вручение повесток и создание реестра военнообязанных, одобрен в среду Советом Федерации.

Минцифры: реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва

Электронные повестки будут дублировать бумажные и будут считаться врученными с момента размещения в личном кабинете.

В Кремле прокомментировали кадры с убийством военнопленного

Подлинность кадров, на которых, предположительно, изображено обезглавливание украинского военнослужащего, необходимо проверить. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия закрыла въезд в страну для 333 граждан Канады

Министерство иностранных дел России сообщило, что Москва закрыла въезд в страну для 333 граждан Канады в ответ на антироссийские санкции со стороны Оттавы. В стоп-лист вошли канадские губернаторы, министры, депутаты и спортсмены.

СМИ: Франция заблокировала решение ЕС о поставках боеприпасов Украине

Причиной, по которой Франция заблокировала решение о финансировании поставок боеприпасов Украине, источник назвал возможное лоббирование Парижем интересов своих оружейных фирм.

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