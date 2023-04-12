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18:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Диетолог рассказал, как бороться с тягой к сладкому

Без диет и с максимальной пользой для организма.

Источник: unsplash.com

Каждому из нас свойственны определенные вкусовые предпочтения, однако на сладенькое чаще всего тянет тех, кто старается сидеть на диете. Диетолог Наталия Шимчак в статье для Medonet собрала пять действенных способов бороться с этим желанием.

Одной из основных причин тяги к сладкому является так называемая «петля привычки», которая состоит из стимула, привычки и вознаграждения (подкрепления). Например, когда мы чувствуем грусть (стимул), мы съедаем шоколадный батончик (привычка), в результате чего стресс уменьшается, и мы чувствуем счастье (подкрепление).

Существует много триггеров, которые действуют как сигналы: реклама, конкретная ситуация, общение, запах или эмоции. Изменение привычек питания является трудным и трудоемким процессом, порой требующим медицинского вмешательства. Однако есть несколько способов, значительно уменьшающих тягу к сладкому.

1. Высыпайтесь

Недостаток сна вызывает выделение чрезмерного количества грелина — гормона, отвечающего за аппетит. Его переизбыток приводит к употреблению большего количества пищи на следующий день, в основном продуктов с высоким содержанием углеводов. Поэтому убедитесь, что вы спите достаточно. Оптимальное количество сна составляет около семи-восьми часов.

2. Ешьте регулярно

Несколько небольших приемов пищи в течение дня помогут сбалансировать уровень глюкозы в крови и уменьшат интенсивные приступы голода, которые могут привести к перееданию или нездоровым перекусам. Кроме того, пять приемов пищи в день обеспечат организм необходимой энергией и, как следствие, уменьшат тягу к сладкому.

3. Пейте много воды

Поддержание водного баланса имеет много преимуществ для здоровья и самочувствия. Употребление достаточного количества жидкости также может помочь уменьшить чувство голода, вызванное обезвоживанием. Выпивайте около полутора-двух литров жидкости в день, желательно простой воды.

4. Выбирайте более полезные перекусы

Когда вы чувствуете, что хотите чего-то сладкого, вместо шоколадных батончиков или печенья выбирайте более полезные альтернативы: свежие фрукты, сухофрукты, орехи или йогурт. Также вы можете покупать сладости с более полезным составом — без добавления пальмового масла или подсластителей.

5. Регулярно тренируйтесь

Физические упражнения не только помогают поддерживать тело в тонусе, но и снижают уровень стресса, который в противном случае может вызвать тягу к сладкому. Конечно, есть сладости время от времени — это не плохо, если это не делается регулярно и в чрезмерных количествах. Тем не менее, имеет смысл ограничить их потребление или использовать более полезные альтернативы.

Недавно ученые из Центра медицинских наук Техасского университета в Сан-Антонио разработали препарат, позволяющий есть сладкое и не толстеть.

Олеся Маевская

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