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03:41 (мск), источник: ТАСС

В России создали первую отечественную базовую станцию 5G

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Первая отечественная базовая станция пятого поколения связи (5G) разработана институтом «Сколтех» при поддержке Фонда НТИ. Планируется, что до конца 2023 года объем выпуска отечественной разработки составит 100 единиц, а несколько дружественных стран уже проявили интерес к разработке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фонда.

Источник: Reuters

«Успешно завершен трехлетний проект по созданию первого производственного образца отечественной базовой станции пятого поколения связи (5G). Работа была выполнена “Сколтехом” при поддержке фонда НТИ в рамках госпрограммы “Цифровая экономика”, курируемой Минцифры РФ», — рассказали в пресс-службе.

По словам представителя фонда, для создания проекта сформировали Лидирующий исследовательский центр, в рамках которого в течение 39 месяцев велось создание программно-аппаратного комплекса для сетей 5G, отвечающего современным требованиям отрасли. Согласно приведенным данным, общий бюджет разработки составил 342 млн рублей, из которых 300 млн рублей были получены в форме государственного гранта. Само решение включает в себя программное обеспечение, а также образцы модулей, которые будут производиться в России индустриальным партнером проекта по заявкам операторов и других заказчиков. «Первая партия оборудования, предназначенная для комплектации пилотной сети, уже готова. Объем выпуска базовых станций до конца 2023 года достигнет 100 штук», — отметили в пресс-службе фонда.

Сама базовая станция разработана в полном соответствии с международными стандартами 3GPP и OpenRAN (стандарты необходимы для работы оборудования — прим. ТАСС), она поддерживает ключевые сервисы технологии пятого поколения связи. По техническим характеристикам, по словам разработчиков, базовая станция «Сколтеха» сравнима с современными образцами иностранного оборудования, а пиковая скорость мобильного интернета достигала 1,4 гигабита в секунду. «Решение “Сколтеха” поддерживает диапазон 4,4−4,99 ГГц, а благодаря модульной конструкции базовой станции и поддержке современной функциональности, разработка обладает экспортным потенциалом. Несколько дружественных стран уже проявили интерес к проекту», — сообщили в пресс-службе.

«В прошлом году решение успешно прошло всестороннее тестирование в независимой лаборатории при участии трех операторов “большой четверки” под контролем ассоциации “Открытые сетевые технологии”. В настоящее время ведутся переговоры с игроками рынка по развертыванию пилотных зон 5G на основе разработки. Запуск проектов запланирован на 2023−2024 годы», — заключили в пресс-службе.

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев говорил, что министерство рассчитывает провести в 2025 году в городах-миллионниках пилотное тестирование сетей связи стандарта 5G на российских базовых станциях. В настоящее время зоны 5G запустили в экспериментальном режиме в некоторых регионах в небольших локациях.

Заключение форвардных контрактов

В январе 2023 года операторы связи РФ заключили форвардные контракты с российскими производителями базовых станций для сетей связи на сумму более чем 100 млрд рублей. Общий объем поставок до 2030 года составит порядка 75 тыс. базовых станций, а с 2028 года операторы должны будут закупать исключительно отечественные базовые станции.

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