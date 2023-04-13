11:00 (мск), источник: Life.ru
Туристка из РФ рассказала, какие деньги брать на отдых в Турцию
Россиянам, которые собрались на отдых в Турцию, лучше обменивать валюту на месте. Об этом рассказала туристка из РФ Елена в своём дзен-канале.
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«Привозите рубли, евро, доллары и обменяйте их в предназначенных для этого местах», — подчеркнула она.
Если же очень надо поменять деньги в аэропорту, продолжила Елена, то лучше выделить на это небольшую сумму, ведь там самый невыгодный курс. Девушка также посоветовала узнать в Интернете, сколько официально стоит покупка местной валюты. В среднем за один доллар можно сейчас получить 19,2 лиры, иногда 19,15. Если обменник предлагает меньше — то поискать другой. Можно даже обратиться в ювелирные магазины за этой услугой.
Есть и другой способ, но более сложный — переводы через платёжную систему «Золотая корона». Есть два варианта вывода средств: на турецкую карту при её наличии или забрать наличные в пункте выдачи. Во втором случае нужно скачать приложение системы и зарегистрироваться в нём по российскому номеру телефона.
«Далее: “Отправить перевод” — “Новый получатель” — “Турция” — “Перевод “Золотая корона” — выбираете сумму и валюту — “Новый получатель” — телефон можно указать российский, и заполняете фамилию и имя… — отожмите значок комиссии 99 рублей — переводите деньги”, — объяснила туристка.
Затем нужно прийти в отделение почты или офиса «Золотой короны», заполнить бланк и получить деньги. Через эту систему можно также перевести деньги на карту или на IBAN.