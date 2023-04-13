13:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые из Австрии обнаружили неизвестный ранее перевод Евангелия
Речь идет о давно утерянной «скрытой главе» библейского текста.
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Историки под руководством Григория Кесселя из Австрийской академии наук использовали ультрафиолетовое излучение, чтобы прочесть фрагмент библии, относящийся к VI веку нашей эры. Он был скрыт под тремя слоями более позднего текста, пишет The Independent.
Исследователи заявили, что обнаруженный фрагмент представляет собой перевод 12-й главы Библии от Матфея, которая была первоначально воспринята как часть древнесирийского перевода. Это, вероятно, случилось потому, что повторное использование одних и тех же страниц было обычной практикой в раннем Средневековье из-за нехватки пергамента. Старый же текст при этом стирался.
«До недавнего времени было известно только о двух рукописях, содержащих древнесирийский перевод Евангелий. Один из этих документов находится в Британской библиотеке в Лондоне, а другой был обнаружен в монастыре Святой Екатерины на горе Синай», — отметил доктор Кессель.
Найденный текст не имеет больших разночтений с канонической версией Евангелия, хотя и содержит некоторые неизвестные ранее детали. Так, в традиционной версии Евангелия от Матфея говорится: «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями; ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть». В обнаруженной же версии Библии на древнесирийском языке есть уточнение: «…начали срывать колосья, растирать их руками и есть».
Ранее в Египте нашли 16-метровый папирус с текстами из «Книги мертвых». Настолько полных текстов не находили уже сто лет.
Олеся Маевская