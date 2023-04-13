15:19 (мск), источник: РБК Life
Археологи нашли первое футбольное табло. Ему 1200 лет
В спортивной игре участвовали майя.
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Во время раскопок в Чичен-Ице на севере полуострова Юкатан в Мексике археологи обнаружили каменный диск с барельефом. На плите весом более 40 кг изображены два человека, которые играют в тлачтли — древнюю игру, которая была популярной в этом регионе. Как сообщает Би-би-си (заблокирован в России), археологи определили назначение этого диска.
Тлачтли или мезоамериканская игра в мяч — спортивная игра, которая была широко распространена среди народов доколумбовской Мезоамерики. Игры проводились в качестве ритуальных событий, иногда их совмещали с жертвоприношениями. При этом обычно в тлачтли играли для развлечения.
Исследователи полагают, что плите более 1200 лет. Использовать его могли как табло для записи результатов матчей. Археологи называют тлачтли прародителем современного футбола. Археолог Франциско Осорио Леон отмечает, что такие находки крайне редки.
«Подобного рода находки крайне редки. Они прямо связаны с игрой в мяч. Мы говорим о табло для записи результатов игры, и оно посвящено трансцендентальной игре в присутствии очень важных людей», — говорит Леон.
Эксперты по иконографии, которые занимаются расшифровкой и описанием сюжетов и персонажей в изобразительном искусстве, под руководством Сантьяго Собрино Фернандеса идентифицировала двух центральных игроков. Один из них носил головной убор из перьев, а другой — предположительно его противник — надел «змеиный тюрбан» — снаряжение, типичное для игроков в пелоту. Это еще одна из старейших в мире спортивных игр с мячом, возраст которой оценивается в 3000 лет.