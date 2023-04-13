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18:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Помпеи: что мы узнали благодаря раскопкам

13 апреля 1895 года, 128 лет назад, при раскопках Помпей был найден скелет, прозванный впоследствии «античным скупым рыцарем». Он лежал среди гор сокровищ: браслетов, перстней, золотых цепочек, столового серебра и тысячи золотых монет. По случаю знаменательного события мы собрали несколько интересных научных открытий, которые ученые выяснили благодаря раскопкам в Помпеях.

Источник: Carole Raddato/CC BY-SA 2.0

Как в Помпеях готовили хлеб

Во время раскопок были найдены помеще­ния пекарен с печами, в одной из них даже сохранились сгоревшие буханки. Почти в каждой из них стояло одно или несколько устройств из серого прочного камня. Нижняя их часть пред­ставляла собой толстую колонну, завершав­шуюся сверху конусом, на который ставилась верхняя часть, напоминавшая песочные часы, с отвер­сти­ем на всю длину.

Позже ученые установили, что это были ручные мельницы. Зерно мололи в муку прямо в пекарне. Для такой трудоемкой работы необходимо было участие сразу двух людей. Уже в XX веке одну из этих мельниц восстановили, добавив нужные части, после этого она стала исправно молоть зерно, как будто и не прошло 2000 лет. Так ученые узнали точную производительность античных мельниц, а также то, сколько муки помпейские пекари использовали для изготовления хлеба.

Дата извержения вулкана

В 2018 году в Помпеях был раскопан Дом с садом. Судя по штукатурке, его ремонтировали, но так и не успели раскрасить красками. Небольшая надпись, сделанная углем на стене дома, содер­жала дату — шестнадцатый день до ноябрь­ских календ (17 октября). Письма свидетеля извержения Везувия Плиния Младшего предполагали, что оно произошло 24 августа 79 года нашей эры.

Однако ученые уже не раз находили жаровни в домах, а людей — в теплых одеждах. Кроме того, во время раскопок были найдены следы гранатов, кото­рые созревают в сен­тябре. Надпись позволяет предполо­жить, что извержение произошло не раньше второй половины октября, а возможно, даже в ноябре.

Источник: Andrea Schaffer/CC BY 2.0

Первые жертвы извержения

В начале первой ночи извержения Везувия, незадолго до Помпей, газом и пеплом был уничтожен приморский город Геркуланум. Долгое время считалось, что местные жители успели спастись — столь редко встречались кости погибших. В 1980 году, чтобы отвести от раскопок воду, специалисты решили проложить канал и раскопать линию берега к западу от города.

Во время этих работ были обнаружены небольшие арочные помеще­ния, которые, возможно, служили лодочными сараями. В них и на берегу было найдено более 300 скелетов горожан. Их останки позволили узнать многое не только о жизни и рыболовном ремесле, но скорректировать картину извержения вулкана.

Первые молильни

В 1938 году знаменитый археолог Амедео Маюри исследовал богатый дом, названный им Домом двухсотле­тия в честь двухвекового юбилея начала раскопок Геркуланума. В январе на втором этаже здания ученый обнаружил маленькую комнату, на стене которой четко выделялось изображение четырех­ко­нечного креста. Маюри открыл тайную молельню, относящуюся к первому веку развития религии.

Таких свидетельств по истории раннего христиан­ства было найдено крайне мало. Возле стены также обнаружили остатки небольшого дере­вянного шкафчика, вероятно — алтаря, и глиняная посуда, в том числе амфора для вина, все это использовалось для евхаристии. В католи­ческой Италии эту находку воспри­няли с небы­валым энтузиазмом, а фотогра­фии комнаты стали известны на весь мир.

Источник: Carole Raddato/CC BY-SA 2.0

Первые инструкции

Яркие фрески являются не только частью религии и культуры, но и могут рассказать многое о быте простых людей. Так, в 1820-х годах при раскопках квартала, расположенного в западной части города, была найдена древняя прачечная — фуллоника, а рядом с ней — фонтан, располо­женный между двумя столбами (пилонами). На одном из них сохранилось изображение различных этапов работы фуллоники: отжим белья при помощи пресса, очистка и сушка.

Крупнейший клад в истории

При открытии виллы Пизанелла, расположенной в районе Боскореале совсем недалеко от вулкана, археологи не могли поверить своим глазам. Казалось, что все золото успели унести местные жители или разграбить мародеры, однако в 1895 году там был обнаружен Боскореаль­ский клад. В остатках сундука находилось более сотни сере­бряных ваз, а также остатки мешка с тысячей золотых монет — ауреусов.

Одной из лучших находок была чаша — скифос с изображением триумфаль­ного выезда импера­тора Тиберия, правив­шего в 14−37 годах нашей эры. На кубке видны все детали торжественного события: детально были прорисованы одежда императора, человек, державший над ним венок и даже сопровождающие колесницу солдаты.

Олеся Маевская

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