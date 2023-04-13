Самые удивительные созвездия Северного полушария Человечество с незапамятных времен проявляло интерес к звездам. Узнайте о созвездиях Северного полушария через истории и их легенды
Фоторепортажи
14Митинг-концерт в «Лужниках»
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
Главное
Главные новости к вечеру 13 апреля
19:16 (мск), источник: © РИА Новости

Минцифры предложило приравнять документы на «Госуслугах» к оригиналам

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Минцифры предложило приравнять размещенные на «Госуслугах» документы к оригиналам, говорится в проекте указа президента.

Источник: © РИА Новости

«При этом цифровые версии не заменяют бумажные документы, при желании по-прежнему можно будет предъявлять оригиналы», — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе Минцифры уточнили, что приложение «Госуслуги» можно будет использовать для подтверждения личности, при покупках в магазине, во время посадки на поезд, а также для получения госуслуг в МФЦ.

Полный перечень ситуаций, при которых можно будет предъявлять электронные документы, определит правительство.

В феврале Владимир Путин поддержал предложение разработать указ, регламентирующий использование цифрового паспорта внутри страны. Глава государства распорядился составить проект документа до 1 мая.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кремль одним заявлением 'нанес удар' по Украине
Киевские власти пришли в ярость из-за вскрывшейся правды о СШ
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта