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07:17 (мск), источник: Life.ru

С 1 мая начнёт действовать новый стандарт для счётчиков: Как будут делать поверку и вычислять нарушителей

Выявить махинации со счётчиками теперь станет проще. К тому же многим жильцам придётся вскоре провести поверку. Что нужно знать о новом ГОСТе для приборов учёта?

Источник: РИА "Новости"

Утверждён новый национальный стандарт ГОСТ Р 8.1017−2023 для счётчиков газа. Он начнёт действовать с 1 мая 2023 года. Стандарт устанавливает методику периодической поверки приборов учёта.

— ГОСТ касается не всех счётчиков на газ. Например, он не распространяется на типы приборов учёта с программным обеспечением. Что касается жильцов, то им стоит узнать, какой тип счётчика установлен в доме и когда наступает срок поверки. Если необходимо, то нужно будет поверить его по новым стандартам. В противном случае можно получить штраф за несоответствие прибора установленным требованиям, — пояснил основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик.

По его словам, конкретные суммы штрафов могут различаться в зависимости от региона и нарушения. В перспективе ожидается введение новых стандартов и для других видов приборов учёта.

Стоит отметить, что сама процедура поверки счётчика газа в соответствии с новым ГОСТом включает в себя внешний осмотр, опробование, определение относительной погрешности, а также оформление результатов поверки. После того как специалист закончит работу, он должен установить пломбы с изображением знака поверки. Затем составляется протокол. Там должны быть прописаны наименование и номер счётчика, дата его выпуска, информация об условиях поверки, использованное оборудование, а также результаты и вывод о состоянии приборов учёта.

— Пока ещё ГОСТ не вступил в силу, но на основе имеющейся информации можно сказать, что этот стандарт принят впервые и регламентирует правоотношения между проверяющими и потребителями. Сама поверка будет осуществляться на месте установки счётчика без демонтажа. Одним из важных новшеств является то, что внедряется процедура проверки на магнитное вмешательство, что трактуется как несанкционированное вмешательство в работу прибора учёта для получения выгоды. Стандарт регламентирует оперативную процедуру поверки счётчиков газа в жилых домах и квартирах, — рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Србуи Иващенко.

Таким образом планируется бороться с распространённой проблемой. Известно немало случаев, когда недобросовестные мастера предлагали жильцам снижать показатели потребления. Делается это с помощью магнита. Многие соглашались на такой способ экономии. В результате какое-то время действительно могли платить меньше или не платить вовсе. Впрочем, в большинстве случаев эти махинации всё-таки вскрываются.

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До вступления в силу нового регламента доказать вину конкретного жильца иной раз было проблематично. Конечно, специалисты газовой службы делали обходы и могли вычислить нарушителя. Но нередко сказывался человеческий фактор и какие-то моменты могли не попасть в поле зрения проверяющего. Теперь контроль за манипуляциями со счётчиками станет жёстче. Это особенно актуально именно для газа, так как здесь речь идёт не только о финансовых нарушениях, но и о безопасности. Всем нарушителям грозят крупные штрафы. Более того, управляющая компания сделает перерасчёт и придётся доплатить за фактическое потребление газа по нормативу.

В целом контроль за любыми счётчиками сейчас станет жёстче. Дело в том, что с весны вступили в силу новые правила оплаты за общедомовые нужды. Теперь, если образуется разница между показаниями общего прибора учёта и индивидуальных, то её оплачивают жильцы. Раньше это делала управляющая компания. И если в доме завёлся неплательщик, то расходы за его потребление лягут на плечи соседей. Соответственно, в интересах жильцов сообщать в управляющую компанию, если они заметят нарушения у других собственников. Это касается в первую очередь оплаты за воду и электричество. Именно с этими ресурсами больше всего нарушений.

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