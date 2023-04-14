Эксперты оценили в 28% вероятность новой пандемии в ближайшие 10 лет

Вероятность того, что в ближайшем десятилетии в мире случится новая пандемия, столь же смертоносная, как и COVID-19, составляет 27,5%, следует из исследования, подготовленного британской компанией, специализирующейся на прогнозах в области здравоохранения, Airfinity Ltd.
«Изменение климата, активизация международных поездок, рост численности населения мира и растущая угроза, исходящая от зоонозных [то есть передаваемых человеку от животных. — Forbes] заболеваний, входят в число основных факторов, способствующих увеличению числа вспышек высокого риска», — отмечают аналитики.
По их оценке, мутировавший вирус птичьего гриппа, передаваемый от человека к человеку, при неблагоприятном сценарии может убить до 15 000 человек в сутки в Великобритании.
А если бы первоначальный штамм COVID-19 был таким же трансмиссивным, как «омикрон», то в стране умерли бы не 100 000 человек, как было в пандемию коронавируса, а 300 000.
Быстрое развертывание вакцинации, надежная инфраструктура доставки и другие стратегии обеспечения готовности могут снизить вероятность новой смертоносной пандемии в ближайшие 10 лет на 71%. В случае, если эффективные вакцины будут внедрены через 100 дней после открытия нового патогена, то вероятность пандемии в следующем десятилетии снизится с 27,5% до 8,1%, уверены аналитики Airfinity.
Они предупреждают, что для многих патогенов высокого риска, включая вирусы зика, MERS и Марбург, не существует утвержденных вакцин или методов лечения, а принятые политики эпиднадзора вряд ли позволят обнаружить новую пандемию, пока не станет слишком поздно.
«Надежная система готовности к пандемии — это страховка мира от пандемии, подобной COVID-19, или чего-то еще хуже», — отметил гендиректор и соучредитель Airfinity Расмус Бек Хансен.
Bloomberg напоминает, что за последние два десятилетия появилось уже три коронавируса, вызывающих острые респираторные синдромы (SARS, MERS и COVID-19), а также в 2009 году произошла пандемия свиного гриппа.
Быстрое распространение штамма птичьего гриппа H5N1 уже вызывает опасения в мире.
Хотя до сих пор было инфицировано лишь небольшое количество заболевших людей, и нет никаких признаков того, что вирус начал передаваться от человека к человеку, стремительный рост заболеваемости среди птиц и млекопитающих вызвал у ученых и правительств обеспокоенность тем, что вирус может мутировать — и это облегчит его распространение, отмечает агентство.