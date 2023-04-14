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12:43 (мск), источник: Аргументы и факты

Что будет, если не уведомить ФНС об открытии счета в иностранном банке?

После открытия счета за пределами РФ гражданин должен уведомить об этом Федеральную налоговую службу. Речь идет о любом счете в банке, брокерском или даже создании иностранного электронного кошелька.

Источник: РИА "Новости"

Если вовремя не отчитаться или подать не ту форму, то это может повлечь за собой административную ответственность.

Что будет, если не отчитаться о счетах за пределами РФ?

Согласно пунктам 2 и 2.1 статьи 15.25 КоАП РФ, если гражданин вовремя не подаст уведомление об открытии, закрытии иностранного счета или об изменении его реквизитов в налоговую, то ему могут начислить штраф в размере 1000−1500 ₽, должностному лицу — от 5 до 10 тысяч рублей, юридическому — от 50 до 100 тысяч рублей. Аналогичная санкция его ждет, если он предъявит уведомление в неустановленной форме.

Если же человек решит полностью проигнорировать подачу информации об открытии иностранного счета в ФНС, то здесь ему грозит штраф в размере 4000−5000 ₽ Если речь идет о должностном лице, то санкция составит от 40 до 50 тысяч рублей, если о юридическом — от 80 тысяч до 1 млн руб., сказано в КоАП РФ.

Как отчитаться об открытии иностранного счета?

Согласно статье 12 закона «О валютном регулировании и валютном контроле», в случае открытия иностранного счета либо изменения его реквизитов нужно уведомить об этом налоговый орган в течение одного месяца.

Резиденты, срок пребывания которых за пределами РФ в течение одного календарного года в совокупности составит более 183 дней, уведомление могут подать позже. Крайний срок — до 1 июня года, следующего за тем, в котором провели за пределами РФ 183 дня или меньше.

Уведомить налоговую инспекцию можно несколькими способами:

  • непосредственно через инспекцию;
  • по почте с уведомлением о вручении;
  • онлайн с использованием электронной подписи;
  • через личный кабинет налогоплательщика.

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