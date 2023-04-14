На «Госуслугах» вернулась возможность удалить аккаунт Функция удаления профиля на сайте "Госуслуг" снова стала доступной при открытии личной страницы
Фоторепортажи
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
Главное
Спецоперация на Украине
14:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Необычные находки на месте кораблекрушений

В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года «Титаник» столкнулся с айсбергом, и через 2 часа 40 минут, лайнер распался и опустился на дно океана. Только недавно сотрудники Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI) опубликовали видео подводных съемок затонувшего «Титаника», снятое в 1986 году.

Источник: WHOI

По сей день по всему миру находят затонувшие корабли, которые представляют собой невероятную ценность для истории и науки, а порой они трансформируются во что-то совершенно невероятное, становясь биологическими сокровищницами. Сегодня мы собрали самые необычные находки на местах кораблекрушений.

Источник: Xinhua News Agency

Специалисты из Китая обнаружили в реке Янцзы затонувший корабль, датируемый временем правления императора Тунчжи (1861−1875). С места старинного кораблекрушения подняли более 600 артефактов, в частности — редкую фарфоровую посуду с зеленой глазурью. Специалисты отмечают, судно прекрасно сохранилось, а найденные на борту реликвии свидетельствуют о постоянном культурном обмене между Китаем и Западными странами.

Источник: Colombian National Army

Австралийские историки совместно со специалистами из Австралийского института морских наук и морскими археологами из Университета Флиндерса создали виртуальный тур-погружение к затонувшей военной японской подлодке I-124, лежавшей на дне у берегов австралийского Дарвина уже 80 лет. Она была построена корпорацией Kawasaki в Кобе, Япония, в 1926 году и спущена на воду годом позже, 12 декабря 1927 года. На ее борту находилось 12 торпед, одно морское орудие и 42 морские мины. На данный момент подлодка имеет статус охраняемого памятника и общего наследия между Австралией и Японией.

Источник: Ministry of Culture and Sports

Недалеко от побережья Колумбии был найден галеон «Сан-Хосе» XVIII века. Он затонул в ходе исторической битвы при Картахене, а перевозимые на нем драгоценности — не менее 200 тонн золота, серебра и изумрудов — оцениваются в миллиарды долларов по нынешнему курсу.

Источник: Woodym555/CC BY-SA 3.0

В 80−50 годах до н. э. у берегов острова Антикитера произошло кораблекрушение, на котором перевозили статую полубога. Обломки корабля обнаружили в 1900 году. Тогда среди груза нашли керамическую и стеклянную посуду, антикитерский механизм, описанный учеными как первый в мире аналоговый компьютер, и обезглавленную статую Геракла. Годы спустя археологи Женевского университета нашли каменную голову Геракла и мраморный постамент статуи с частями ног.

Источник: NOAA

Группа исследователей из Болонского университета в Италии заручилась помощью дайверов-добровольцев, чтобы изучить затонувший корабль SS Thistlegorm, который со временем превратился в искусственный риф. Это не единственное место кораблекрушения, которое захватили морские обитатели, но самый крупный такой объект в северной части Красного моря.

Американские ученые обнаружили в Мексиканском заливе китобойное судно, которое затонуло 207 лет назад. Двухмачтовый 20-метровый деревянный бриг «Индустрия» был найден у берегов города Паскагула в штате Миссисипи. В настоящее время судно покоится на глубине более 1,5 километров, но ученые скрывают точное местоположение находки, чтобы спасти ее от разграбления.

Источник: MetaBallStudios

А если вас интересуют именно артефакты «Титаника», то у нас есть отдельная статья, посвященная «богатствам» лайнера. За более, чем сто лет, с места крушения было поднято свыше 5000 предметов: от личных вещей пассажиров до 17-тонного куска обшивки. Однако до сих пор многие сокровища и артефакты до сих пор остаются на дне.

Источник: John McCarthy

Кстати, американские дизайнеры сравнили затонувшие корабли в видеоролике. Здесь можно увидеть знаменитых «Умбрию», «Косту Конкордию», «Кронпринца Вильгельма», паром «Эстонию», «Британника», советскую подлодку К-278 «Комсомолец», «Титаник» и многие другие судна.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Хорошие новости