Необычные находки на месте кораблекрушений

По сей день по всему миру находят затонувшие корабли, которые представляют собой невероятную ценность для истории и науки, а порой они трансформируются во что-то совершенно невероятное, становясь биологическими сокровищницами. Сегодня мы собрали самые необычные находки на местах кораблекрушений.
Специалисты из Китая обнаружили в реке Янцзы затонувший корабль, датируемый временем правления императора Тунчжи (1861−1875). С места старинного кораблекрушения подняли более 600 артефактов, в частности — редкую фарфоровую посуду с зеленой глазурью. Специалисты отмечают, судно прекрасно сохранилось, а найденные на борту реликвии свидетельствуют о постоянном культурном обмене между Китаем и Западными странами.
Австралийские историки совместно со специалистами из Австралийского института морских наук и морскими археологами из Университета Флиндерса создали виртуальный тур-погружение к затонувшей военной японской подлодке I-124, лежавшей на дне у берегов австралийского Дарвина уже 80 лет. Она была построена корпорацией Kawasaki в Кобе, Япония, в 1926 году и спущена на воду годом позже, 12 декабря 1927 года. На ее борту находилось 12 торпед, одно морское орудие и 42 морские мины. На данный момент подлодка имеет статус охраняемого памятника и общего наследия между Австралией и Японией.
Недалеко от побережья Колумбии был найден галеон «Сан-Хосе» XVIII века. Он затонул в ходе исторической битвы при Картахене, а перевозимые на нем драгоценности — не менее 200 тонн золота, серебра и изумрудов — оцениваются в миллиарды долларов по нынешнему курсу.
В 80−50 годах до н. э. у берегов острова Антикитера произошло кораблекрушение, на котором перевозили статую полубога. Обломки корабля обнаружили в 1900 году. Тогда среди груза нашли керамическую и стеклянную посуду, антикитерский механизм, описанный учеными как первый в мире аналоговый компьютер, и обезглавленную статую Геракла. Годы спустя археологи Женевского университета нашли каменную голову Геракла и мраморный постамент статуи с частями ног.
Группа исследователей из Болонского университета в Италии заручилась помощью дайверов-добровольцев, чтобы изучить затонувший корабль SS Thistlegorm, который со временем превратился в искусственный риф. Это не единственное место кораблекрушения, которое захватили морские обитатели, но самый крупный такой объект в северной части Красного моря.
Американские ученые обнаружили в Мексиканском заливе китобойное судно, которое затонуло 207 лет назад. Двухмачтовый 20-метровый деревянный бриг «Индустрия» был найден у берегов города Паскагула в штате Миссисипи. В настоящее время судно покоится на глубине более 1,5 километров, но ученые скрывают точное местоположение находки, чтобы спасти ее от разграбления.
А если вас интересуют именно артефакты «Титаника», то у нас есть отдельная статья, посвященная «богатствам» лайнера. За более, чем сто лет, с места крушения было поднято свыше 5000 предметов: от личных вещей пассажиров до 17-тонного куска обшивки. Однако до сих пор многие сокровища и артефакты до сих пор остаются на дне.
Кстати, американские дизайнеры сравнили затонувшие корабли в видеоролике. Здесь можно увидеть знаменитых «Умбрию», «Косту Конкордию», «Кронпринца Вильгельма», паром «Эстонию», «Британника», советскую подлодку К-278 «Комсомолец», «Титаник» и многие другие судна.
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