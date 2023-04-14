17:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: полоски осьминогов так же неповторимы, как отпечатки пальцев
И это видно невооруженным взглядом.
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Ученые из Калифорнийского университета в Беркли опубликовали в журнале PLOS One исследование об окрасе зебровых осьминогов Octopus chierchiae, которые обитают в водах Тихого океана близ побережья Северной и Южной Америки. Эти моллюски легко меняют окрас для маскировки. Однако, как выяснили ученые, узор чередующихся контрастных полос на их теле остается постоянным и уникальным для каждой особи.
Осьминоги достигают величины не более нескольких сантиметров и размножаются каждые несколько месяцев, что делает их удобными объектами для лабораторных исследований всей обширной группы осьминогов. В ходе исследований было установлено, что узор каждой особи уникален, как расположение полосок у зебр или папиллярных линий на наших ладонях и пальцах. Возможно, это помогает осьминогам узнавать друг друга — во всяком случае, люди вполне способны отличать одну особь от другой на глаз.
Ученые проводили лабораторные эксперименты с парой самцов и парой самок карликовых зебровых осьминогов: полученное потомство численностью 25 особей фотографировали каждую неделю в течение двух лет. Полоски начали проступать на их коже уже на вторую неделю жизни и стали окончательно контрастными к четырем неделям. Маленькие зебровые осьминоги мимикрировали под окружающую среду, меняя окрас, но «базовые» полосы оставались у них постоянными.
У каждой особи этот узор был уникальным, причем это было заметно невооруженным глазом.
До сих пор для этого на отдельных моллюсках приходилось размещать метки или даже использовать татуировки, но оказывается, можно вполне обойтись без этих неприятных процедур.
Недавно ученые выяснили, для чего позвоночным нужен яркий окрас. Исследователи проанализировали данные о 1824 видах.
Олеся Маевская