18:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Четыре добровольца целый год проживут в симуляторе Марса
Эксперимент должен показать, способны ли люди в принципе выдержать условия жизни на Красной планете.
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Информационный сайт France24.com сообщает, что NASA планирует провести годовой эксперимент для первых космонавтов, которые полетят на Марс. В напечатанном 3D-принтером симуляторе жизни на Красной планете будут жить и работать четыре добровольца.
Планируется, что эксперимент будет длится три года: три разных «экипажа» будут жить в искусственном Марсе по году. Первая команда начнет тестирование в июне. Большую часть времени люди будут проводить в симуляторе космической базы, но время от времени им придется выходить «наружу», где будет реконструирована марсианская пустошь с расположенными на ней электростанцией и теплицей.
В него входят кухня, гостиная, зоны для медицинского осмотра и фитнеса, две ванные комнаты, вертикальная теплица для выращивания свежей зелени и несколько рабочих станций.
Участники миссии столкнутся и с некоторыми трудностями: порой у них будет выходить из строя оборудование, а количество ресурсов будет ограничено. Все это время NASA будет следить за физическим и психическим здоровьем «марсиан», оценивая их способность пережить столь длительную изоляцию.
NASA не разглашает имена членов первой команды и заявляет, что отбор «будет соответствовать стандартным критериям» с упором на опыт в области науки, технологий, инженерии и математики. Ожидается, что только перелет на Марс займет около девяти месяцев, после чего еще два с половиной года астронавты проведут на Красной планете.
Недавно NASA показало, как выглядит марсианская зима. Снимки сделал орбитальный зонд Mars Reconnaissance Orbiter.
Олеся Маевская