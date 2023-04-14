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18:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Четыре добровольца целый год проживут в симуляторе Марса

Эксперимент должен показать, способны ли люди в принципе выдержать условия жизни на Красной планете.

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фотографий
6
фотографий

Информационный сайт France24.com сообщает, что NASA планирует провести годовой эксперимент для первых космонавтов, которые полетят на Марс. В напечатанном 3D-принтером симуляторе жизни на Красной планете будут жить и работать четыре добровольца.

Планируется, что эксперимент будет длится три года: три разных «экипажа» будут жить в искусственном Марсе по году. Первая команда начнет тестирование в июне. Большую часть времени люди будут проводить в симуляторе космической базы, но время от времени им придется выходить «наружу», где будет реконструирована марсианская пустошь с расположенными на ней электростанцией и теплицей.

Симулятор Mars Dune Alpha находится в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Техасе и занимает площадь в 158 квадратных метров.

В него входят кухня, гостиная, зоны для медицинского осмотра и фитнеса, две ванные комнаты, вертикальная теплица для выращивания свежей зелени и несколько рабочих станций.

Участники миссии столкнутся и с некоторыми трудностями: порой у них будет выходить из строя оборудование, а количество ресурсов будет ограничено. Все это время NASA будет следить за физическим и психическим здоровьем «марсиан», оценивая их способность пережить столь длительную изоляцию.

NASA не разглашает имена членов первой команды и заявляет, что отбор «будет соответствовать стандартным критериям» с упором на опыт в области науки, технологий, инженерии и математики. Ожидается, что только перелет на Марс займет около девяти месяцев, после чего еще два с половиной года астронавты проведут на Красной планете.

Недавно NASA показало, как выглядит марсианская зима. Снимки сделал орбитальный зонд Mars Reconnaissance Orbiter.

Олеся Маевская

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