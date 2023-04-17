14:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Эксперты ответили, как тело реагрует на один прием пищи в день
Ученые все еще пытаются это прояснить.
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Одним из последних трендов в области диетологии является единичный прием пищи в день («one meal a day» или «OMAD»). Аманда Эйвери, преподаватель диетологии Ноттингемского университета, в статье для The Conversation рассказывает, так ли этот вид питания полезен для организма.
OMAD — это, по сути, более экстремальная версия других типов постных диет, при которых ограничивается время приема пищи. Основное отличие состоит в том, что вместо того, чтобы голодать только в определенные дни или есть только в течение определенного временного окна, люди потребляют дневную норму калорий за один раз.
В то время как сторонники OMAD говорят, что соблюдение диеты улучшает многие аспекты здоровья, на самом деле ученые очень мало знают о том, какое влияние такой образ питания оказывает на организм. Исследования, подтверждающие пользу OMAD, проводятся нечасто и чаще всего — на животных.
Тестирования на людях все еще продолжаются. Некоторые данные указывают на то, что одна из форм прерывистого голодания, известная как «диета 5/2» (когда человек обычно питается пять дней в неделю, а затем два дня ест всего 800 калорий в сутки), может помочь людям лучше контролировать свой вес.
Другие эксперименты показали, что в этом же помогает ограниченное по времени питание. К примеру, питаясь таким образом, можно снизить свое артериальное давление или улучшить некоторые аспекты метаболизма: снизить уровень сахара или холестерина в крови.
В одном исследовании изучалось влияние OMAD на людей: участникам давали одинаковое количество калорий каждый день. Первую половину времени экспериментов добровольцы съедали эти калории за один прием пищи, а во вторую — за три приема.
Исследования на животных, изучающие эффекты OMAD, показали другие, более противоречивые результаты.
Мыши, которые ели раз в день набирали больше веса по сравнению с теми, кто ел несколько раз. Хотя эти результаты могут указывать на то, что OMAD полезен для некоторых аспектов здоровья, многое о его эффектах еще предстоит узнать. Для будущих исследований будет важно изучить влияние подобной диеты на большее количество людей из разных групп.
Одним приемом пищи довольно сложно удовлетворить все свои потребности в питании, особенно в энергии, белке, клетчатке и ключевых витаминах и минералах. Недостаток этих важных питательных веществ может привести к потере мышечной массы, риску запоров и ухудшению здоровья кишечника.
Сторонники этой диеты должны убедиться, что они получают достаточно белка, фруктов и цельнозерновых продуктов. Также потребуется большая порция молочных продуктов — источник кальция и йода. Потому такой тип питания не рекомендуется беременным, кормящим и людям, подверженным расстройствам пищевого поведения.
Недавно в журнале National Geographic появился материал с анализом многолетних исследований на тему того, полезно ли голодание для здоровья. В статье своим мнением поделились сразу несколько экспертов, которые годами изучали этот вопрос.
Олеся Маевская