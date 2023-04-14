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19:39 (мск), источник: © РИА Новости

Омбудсмен рассказала о воссоединении украинских детей с семьями

Львова-Белова: украинские дети, отдыхавшие на юге России, воссоединились с семьями.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Все дети граждан Украины, которые отдыхали на юге России, воссоединились с семьями, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Все дети граждан Украины, которые отдыхали в Краснодарском крае и задержались с возвращением, переданы родным», — написала Львова-Белова.

По ее словам, сегодня за последним мальчиком из группы, отдыхавшей в Краснодарском крае, приехала бабушка.

«В Крыму за последние 10 дней приехали за шестью детьми, остаются в республике еще восемь. Надеюсь, что скоро и они общими усилиями будут рядом с близкими. Таким образом, с октября 2022 года более 2,5 тысячи детей вернулись в родные семьи из лагерей отдыха, несмотря на возникшие сложности», — отметила детский омбудсмен.

Ранее Россия организовала встречу в СБ ООН по теме «Дети и вооруженный конфликт: украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта». В ходе заседания Львова-Белова выступала несколько раз по видеосвязи. В моменты, когда она брала слово, ряд западных дипломатов, в том числе представители Британии, США, Албании, Мальты выходили из зала.

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