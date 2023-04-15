Священник рассказал о символическом значении Благодатного огня

Великая суббота — последний день перед Пасхой, верующие вспоминают сошествие Господа в ад, и готовятся к Воскресению Христову, одним из символов которого стал благодатный огонь. Это чудо происходит накануне праздника Пасхи по юлианскому календарю, в этом году — 15 апреля. Огонь появляется в Иерусалиме, в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
«Благодатный огонь является символом Бога не потому что он зажжен в Иерусалиме, а потому что в Иерусалиме воскрес Иисус Христос — и вот этот свет Божий входит в нашу душу и изгоняет из нее всякий мрак», — сказал Великанов.
По его словам, верующие и в этом году ожидают и сошествия, и доставки в Россию Благодатного огня. «Мы говорим о религии как о пространстве отношений между живым человеком и живым Богом. Любые живые отношения предполагают речь, разговор, ответственность и способность эти отношения выстраивать. И здесь символика Благодатного огня очень хорошо все это поддерживает и позволяет снова и снова задавать вопрос, есть ли в моей душе отблеск Божественного света, который воскресший Христос привносит в мрак нашей жизни», — заключил собеседник агентства.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. В Россию огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя.
В этом году израильская полиция существенно ограничила количество верующих, которые смогут присутствовать на церемонии схождения огня, чем возмутились в Иерусалимской православной церкви (ИПЦ), которую поддержали францисканская Кустодия Святой земли и Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви. Эти «беспрецедентные и необоснованные» ограничения израильских властей, отметили в ИПЦ, приведут к тому, что местные христианские общины не смогут посетить церемонию.