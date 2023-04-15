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20:11 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин и Кириенко возложили цветы к памятнику Владимиру Жоге в Волновахе

ДОНЕЦК, 15 апр — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что вместе с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко возложил цвети к памятнику Герою России Владимиру Жоге в Волновахе.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Владимир Жога (позывной «Воха») — командир отдельного разведывательного батальона «Спарта», гвардии полковник вооруженных сил ДНР — погиб 5 марта 2022 года в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. Ему было 28 лет. В тот же день Пушилин присвоил комбату звание Героя ДНР (посмертно). Позже президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно).

«Совместно с Сергеем Кириенко и Артемом Жогой (отец Владимира Жоги, нынешний командир “Спарты” — ред.) возложили цветы к памятнику Герою России и Герою ДНР Владимиру Жоге в Волновахе — городе, который ему благодарен за спасение мирных жителей от обстрелов украинских боевиков ценой своей жизни», — написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Райцентр Волноваха находится недалеко от автодороги, связывающей Донецк с Мариуполем. С 27 февраля по 11 марта 2022 года за город шли бои между союзными войсками ДНР и России с одной стороны и украинскими войсками — с другой. В октябре прошлого года в центре Волновахи открыли памятник Владимиру Жоге.

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