Пушилин и Кириенко возложили цветы к памятнику Владимиру Жоге в Волновахе

Владимир Жога (позывной «Воха») — командир отдельного разведывательного батальона «Спарта», гвардии полковник вооруженных сил ДНР — погиб 5 марта 2022 года в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. Ему было 28 лет. В тот же день Пушилин присвоил комбату звание Героя ДНР (посмертно). Позже президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно).
«Совместно с Сергеем Кириенко и Артемом Жогой (отец Владимира Жоги, нынешний командир “Спарты” — ред.) возложили цветы к памятнику Герою России и Герою ДНР Владимиру Жоге в Волновахе — городе, который ему благодарен за спасение мирных жителей от обстрелов украинских боевиков ценой своей жизни», — написал Пушилин в своем телеграм-канале.
Райцентр Волноваха находится недалеко от автодороги, связывающей Донецк с Мариуполем. С 27 февраля по 11 марта 2022 года за город шли бои между союзными войсками ДНР и России с одной стороны и украинскими войсками — с другой. В октябре прошлого года в центре Волновахи открыли памятник Владимиру Жоге.