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15:15 (мск), источник: © РИА Новости

Российская делегация получила Благодатный огонь

ИЕРУСАЛИМ, 15 апр — РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь в Иерусалимском храме Гроба Господня и направляется в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить огонь в Россию.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в субботу Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встретят 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. В этом году израильская полиция существенно ограничила количество верующих, которые смогут присутствовать на церемонии схождения огня (с 10 как это бывало в прошлые годы, до 2,4 тысячи человек).

По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. Ранее в ФАП рассказали, что доставят Благодатный огонь из Иерусалима в ночь с 15 на 16 апреля — на пасхальное патриаршее богослужение в столичный храм Христа Спасителя, а также в 11 храмов Москвы, список которых доступен на сайте ФАП. Кроме того, в московском аэропорте «Внуково-3» огонь будут ждать представители епархий Русской православной церкви, которые отвезут его в десятки городов России.

С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла официально организует принесение Благодатного огня в рамках программы «Просите мира Иерусалиму». Также фонд организует принесение мощей святых в Россию, проводит просветительские программы.

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