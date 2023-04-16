Четыре добровольца целый год проживут в симуляторе Марса Эксперимент должен показать, способны ли люди в принципе выдержать условия жизни на Красной планете
Фоторепортажи
20В Бразилии начался сезон карнавалов
10В Венеции почти пересохли каналы
Главное
Спецоперация на Украине
00:24 (мск), источник: © РИА Новости

Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье.

Источник: © РИА Новости

Вместе с ним, как и в предыдущие годы, в богослужении участвует мэр Москвы Сергей Собянин.

Президент традиционно встречает праздник Светлой Пасхи в этом храме. Богослужение возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На Украине открыли второй фронт. Под ударом все важные города
От ворот поворот. Россия лишила Европу самого необходимого
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимиррелигии