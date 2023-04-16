00:24 (мск), источник: © РИА Новости
Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье.
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Вместе с ним, как и в предыдущие годы, в богослужении участвует мэр Москвы Сергей Собянин.
Президент традиционно встречает праздник Светлой Пасхи в этом храме. Богослужение возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.