09:29 (мск), источник: © РИА Новости
Путин поздравил православных христиан с Пасхой
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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«Замечательный, всеми любимый праздник Пасхи дарит верующим надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей», — указал глава государства.
Путин отметил «созидательную, истинно подвижническую деятельность» Русской православной церкви и других христианских конфессий. Он указал, что религиозные организации сохраняют историческое и культурное наследие России, участвуют в решении ключевых социальных проблем, укрепляют институт семьи, занимаются воспитанием молодежи.
По словам президента, церковь всегда была вместе с народом, делила с ним радости и тяготы. Путин отметил, что «в условиях серьезных вызовов» церковь активно участвует в делах милосердия и благотворительности, помогает людям находить прочную духовную опору.
Глава государства также поздравил с Пасхой патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
«В пасхальные дни верующие испытывают искреннее счастье и душевный подъем, радость приобщения к отеческим традициям, передающимся из поколения в поколение. Хочу выразить глубокую признательность за Ваш неустанный подвижнический труд, направленный на сбережение непреходящих исторических, духовно-нравственных, семейных ценностей, воспитание и просвещение молодежи», — написал Путин в поздравительной телеграмме.
Президент отметил, что мудрое пастырское слово патриарха многие годы помогает консолидации общества, призывает к милосердию, добру и справедливости, помогает людям находить прочную духовную опору.
Ранее Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье.
Светлое Христово Воскресение — Пасха — главный праздник православных христиан. Он отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — в пределах между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю) так, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской (Песаха).