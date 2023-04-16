В России выявили 7 094 случая заражения коронавирусом за сутки

Днем ранее в стране зарегистрировали 7 445 случаев заражения и 37 смертей, всего с начала пандемии — 22 765 337 и 397 828 соответственно. Число выздоровевших после коронавируса увеличилось за сутки на 6 841 против 8 731 днем ранее — до 22 151 154.
За сутки в России госпитализировали 456 заболевших ковидом против 1 085 днем ранее (снижение на 58%). Число госпитализаций увеличилось в 5 регионах и уменьшилось в 67, еще в 13 ситуация не изменилась.
В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 926 против 848 днем ранее, до 3 495 475. Умерли семь заболевших (днем ранее — восемь, всего с начала пандемии — 48 583). Количество выздоровевших возросло на 829 — до 3 304 212.
В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 768 случаев заражения и 446 случаев выздоровления, всего с начала пандемии — 1 931 456 и 1 886 059 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на девять — до 37 519.