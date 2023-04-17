00:18 (мск), источник: Известия
Ваше плодородие: новое удобрение ускорит рост сельхозкультур в 1,5 раза
Как металлический сплав увеличит массу овощей и фруктов, а также защитит их от болезней.
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Российские ученые создали новый вид удобрения, состоящий из наночастиц сплава четырех металлов: кобальта, меди, железа и никеля. Добавление в микродозах этого соединения в воду для полива заметно ускоряет рост растений. Эксперименты показали, что высота побегов кресс-салата увеличилась на 12%, масличной редьки — на 50%, а прирост их массы достиг 20%. При этом технология производства соединения экологически безопасна и не требует больших финансовых затрат. По мнению экспертов, применение подобных инноваций в сельском хозяйстве крайне перспективно. Однако важно при этом не потерять индустрию производства классических удобрений, которая дает множество рабочих мест.
Вместе сильнее
Специалисты НИТУ МИСИС подтвердили в ходе исследования, что использование наночастиц сплава CoCuFeNi (кобальт, медь, железо, никель) в качестве удобрения заметно ускоряет рост сельскохозяйственных культур. Эксперименты показали, что полив растений раствором этого соединения увеличивал высоту побегов кресс-салата на 12%, а масличной редьки на 50%. По сравнению с посадками, которые не получали подкормки, прирост массы составил 20%, рассказали в вузе. Кроме того, использование вещества замедляет активность вредоносных бактерий, что позволяет отказаться от антибиотиков.
— У растений также заметно удлинились стебли. Этот результат указывает, что наночастицы отлично подойдут в качестве микроудобрения. Комплексный характер их воздействия вызван способностью проникать в клетки и далее в субклеточные органеллы. Питательная взвесь стимулировала развитие растений. Это объясняется также изменениями в синтезе и активности некоторых ферментов, — рассказал соавтор исследования, ведущий эксперт НИЦ «Конструкционные керамические наноматериалы» НИТУ МИСИС Валентин Романовский.
Ученые получили сплав CoCuFeNi простым методом горения. Нитраты металлов и некоторые другие ингредиенты растворили в дистиллированной воде. Смесь высушили до образования гелеобразной массы, а затем нагрели. В результате образовался твердый нанопорошок. Такой метод производства практически лишен вредных выхлопов, прост в использовании и дешев, это позволит минимизировать затраты на производство нового удобрения.
По словам ученых, для перспективного применения в растениеводстве сейчас в основном исследуют наночастицы, состоящие из одного или двух компонентов. Например, серебра, железа, оксидов цинка или кремния и других. Однако влияние многоэлементных соединений на развитие растений изучено мало. Чтобы определить потенциал предложенного соединения, специалисты трижды в течение месяца подкармливали корни салата и редьки дозой сплава в 3 мг, которую добавляли в воду для полива. Полученный эффект увеличения побегов объясняется тем, что входящие в него металлы играют важную роль в биохимических процессах растений.
Хотя исследователи ограничились экспериментами с двумя культурами, сплав CoCuFeNi можно будет применять в качестве удобрения для разных растений. Каждый его элемент в отдельности положительно влияет на целый перечень овощей, фруктов или злаков, рассказали разработчики. Например, кобальт полезен томатам, гороху, гречихе и винограду, медь — пшенице, кукурузе и моркови, железо — цитрусовым, бобовым и розам, а никель участвует в большом количестве важных химических реакций практически в любых растениях, в том числе в разложении мочевины. Скорее всего в составе сложного соединения эффект от этих металлов усилится. Однако нужно помнить, что их переизбыток может оказаться не менее вреден, чем недостаток, поэтому важно правильно рассчитать дозировку.
— Наночастицы CoCuFeNi активно инактивировали синегнойную палочку, которая трудно поддается лечению из-за высокой устойчивости к лекарствам. Взвесь показала большую эффективность, чем у классического антибиотика тетрациклина. Кроме того, под воздействием палящего солнца и высокой температуры, побеги, которые подкармливали суспензией, оказались наиболее устойчивыми, — добавил Валентин Романовский.
Технология будущего
Активизация роста и развития растений и их устойчивости к различным видам стресса — сейчас ведущее направление в сельском хозяйстве, рассказала «Известиям» заведующая кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов Южного федерального университета Татьяна Минкина.
— Среди методов повышения урожайности рассматривается внешняя обработка растений и семян различными стимуляторами роста. Обработка наночастицами — новое направление в агробиотехнологии, поэтому исследование очень актуально, — сказал Татьяна Минкина.
Данные металлы играют важную роль в росте растений. Для того чтобы рекомендовать их сельхозпроизводителям, нужны дальнейшие исследования в микрополевых опытах, чтобы изучить влияние препарата на качественный состав и физиолого-биохимические параметры культур, резюмировала эксперт.
— В последнее время публикуется множество работу по синтезу наночастиц металлов, способных как стимулировать рост и иммунитет растений, так и подавлять размножение бактерий. Однако применение комплексной суспензии наночастиц CoCuFeNi предложили впервые. Авторы представили убедительные опыты по увеличению роста кресс-салата и масличной редьки. Разработка новых технологий на основе наноудобрений перспективна для развития устойчивого сельского хозяйства, — сказала доцент агробиотехнологического департамента РУДН Елена Чудинова.
Производителям очень выгодны дешевые подкормки, такие, как были разработаны в МИСИС, потому что они за небольшие деньги получают хороший и качественный материал, подчеркнул руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Анатолий Тихонов.
— Возможно, за такими удобрениями будущее. Однако нужно понимать, что производство традиционных подкормок — это целая индустрия со множеством заводов и рабочих мест, которые не хочется терять, — сказал Анатолий Тихонов.
Предложенный сплав — это технологичная разработка на острие современной науки, она важна для развития сельского хозяйства. Россия — очень большая страна, поэтому все технологии в зависимости от своих характеристик найдут место в национальном агропромышленном комплексе, уверен специалист.
Денис Гриценко