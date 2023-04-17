Эксперт рассказал, почему плохой сон связан с кишечником Есть восемь способов улучшить ваше состояние
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
Главное
Спецоперация на Украине
12:09 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 5 789 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 789, летальных исходов из-за ковида — на 36. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Днем ранее в стране зарегистрировали 7 094 случая заражения и 38 смертей, всего с начала пандемии — 22 771 126 и 397 864 соответственно. Число выздоровевших после коронавируса увеличилось за сутки на 5 944 против 6 841 днем ранее, до 22 157 098.

За сутки в России госпитализировали 401 заболевшего ковидом против 456 днем ранее (снижение на 12,1%). Число госпитализаций увеличилось в 21 регионе и уменьшилось в 38, еще в 26 ситуация не изменилась.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 570 против 926 днем ранее, до 3 496 045. Умерли восемь заболевших (днем ранее — семь, всего с начала пандемии — 48 591). Количество выздоровевших возросло на 687, до 3 304 899.

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 672 случая заражения и 614 случаев выздоровления, всего с начала пандемии — 1 932 128 и 1 886 673 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на восемь, до 37 527.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "У меня нет своей страны. Мне пришлось покинуть страну, где я родился, где я боролся и где я наконец добился успеха"
Вулканологи рассказали, какой самый страшный вулкан и почему
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
коронавирус