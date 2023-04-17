В России выявили 5 789 случаев заражения коронавирусом за сутки

Днем ранее в стране зарегистрировали 7 094 случая заражения и 38 смертей, всего с начала пандемии — 22 771 126 и 397 864 соответственно. Число выздоровевших после коронавируса увеличилось за сутки на 5 944 против 6 841 днем ранее, до 22 157 098.
За сутки в России госпитализировали 401 заболевшего ковидом против 456 днем ранее (снижение на 12,1%). Число госпитализаций увеличилось в 21 регионе и уменьшилось в 38, еще в 26 ситуация не изменилась.
В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 570 против 926 днем ранее, до 3 496 045. Умерли восемь заболевших (днем ранее — семь, всего с начала пандемии — 48 591). Количество выздоровевших возросло на 687, до 3 304 899.
В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 672 случая заражения и 614 случаев выздоровления, всего с начала пандемии — 1 932 128 и 1 886 673 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на восемь, до 37 527.