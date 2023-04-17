14:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Река из мармелада: нейросеть показала «происхождение» продуктов
Особенно ей удался сбор сладкого урожая.
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Изначально создавшая нейросеть Midjourney команда планировала упростить работу дизайнеров, решив проблему долгого поиска необходимых для создания контента материалов. Однако сегодня этот инструмент чаще используют для рисовки самых неожиданных сюжетов.
Например, недавно на Reddit появился пост о том, откуда берется еда. Нейросеть нарисовала пончиковые грядки, сырные поля, мармеладные реки, кусты с наггетсами и многое другое.
Ранее ученые из Петербурга научили нейросеть читать по губам для улучшения распознавания речи.
Олеся Маевская