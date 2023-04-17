Самые необычные указы Петра I

Великий русский реформатор Петр I, среди прочего, привил нам традицию отмечать Новый год на европейский манер — с елкой. По его указу праздник приобрел эту особенность 1 января 1700 года. Также в царском документе все строго регламентировано: «Детей развлекать, взрослым не напиваться, не учинять мордобоя — для этого есть другие дни», наставительно замечает царь. К слову, Новый год с тех пор начинался не в сентябре, а с первого января. Летоисчисление же велось от рождества Христова, а не от сотворения мира, как это было раньше. Таким образом, вместо четвертого месяца 7208 года, стал первый 1700 года.
Указ «о неторговании в Санктпетербурге скобами и гвоздями, употребляемыми на подбивку сапогов и башмаков мужских и женских» уберег новые деревянные мостовые. Фактический запрет на металлические набойки каблуков сделал город красивее и чище, однако после оглашения указа улицы города опустели: другой обуви у горожан не было.
Наверное, самое знаменитое нововведение российского царя после его возвращения из Европы касалось моды на бороды. Ни один из странных указов Петра не вызвал такого возмущения среди бояр, как этот. «А буде кто усов и бород брить не похотят бродить с бородами и усами, и с тех иметь, с царедворцев и с дворовых, и с городовых, и всяких служб приказных людей по 60 рублей с человека, с гостей и гостиной сотни первые статьи по 100 рублей… И давать им земских дел знаки, а те знаки носить при себе». Государь лично собрал у себя представителей знатных родов, взял ножницы и обрезал некоторым из них бороды.
Одним из своих указов царь повелевал пришивать пуговицы «к лицевой стороне солдатского мундира». Это было сделано с целью отучить солдат вытирать после еды рукавом рот, сукно на мундир шло дорогое и его следовало беречь.
Тексты указов Петра I часто касались порядка обращения с алкогольными напитками. Особенно данные положения касались армии и флота. Во-первых, морякам, будучи за рубежом, запрещалось «вусмерть упиваться, дабы не позорить честь флота и государства». Во-вторых, не должно было пускать в кабаки штурманов, так как они «отродье хамское, набираются и устраивают дебош». Также если матрос, гуляя на берегу, напивался до потери сознания, но его находили лежащим головой по направлению к кораблю, то в этом случае его практически не наказывали: «не дошел, но стремился назад».
Издревле бледность кожи считалась на Руси признаком «голубой крови». Многие знатные дамы чернили зубы для большего контраста. Кроме того, испорченные зубы показывали зажиточность, поскольку считалось, что только богатые люди могут есть сахар. Поэтому император приказал дамам чистить зубы мелом и отбеливать их.