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16:44 (мск), источник: Комсомольская правда

«Единая Россия» проведёт «Диктант Победы» в России и более чем в 40 странах мира

Принять участие в самой масштабной патриотической акции можно онлайн или очно, посетив одну из площадок.

Источник: РИА "Новости"

«Диктант Победы» состоится 27 апреля. Центральной площадкой акции традиционно выступит Музей Победы в Москве.

В этом году задания диктанта впервые переведут на шесть иностранных языков — китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский. Количество площадок «Диктанта Победы» — сейчас их уже более 22 тысяч — выше, чем в предыдущие годы, отметил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«С каждым годом кратно увеличивается число региональных площадок и количество людей, интересующихся историей нашей страны, которые принимают участие в диктанте. Это говорит о том, что тема сохранения исторической памяти, подвигов наших предков, героической истории Отечества, интересна нашим гражданам. А вопросы, которые затрагивают в тестах диктанта, — очень актуальны», — отметил депутат Госдумы.

Лидерами по количеству площадок являются Ставропольский и Краснодарский края, Московская, Самарская и Тульская области. Более 120 площадок «Диктанта Победы» будет организовано на Донбассе.

«Привлечение жителей новых российских территорий к “Диктанту Победы” принципиально важно. Это будет способствовать изучению ими реальной истории Отечества, а не “истории”, изложенной в русофобских учебниках, и сведений, переписанных в интересах украинского режима», — пояснил Александр Хинштейн.

Принять участие в акции можно как очно, так и дистанционно на сайте диктантпобеды.рф. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов: 20 по общей военно-исторической тематике и 5 — по региональной. Вопросы для региональной части диктанта составляли историки и представители общественных объединений патриотической направленности из 18 стран. В их числе Абхазия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бельгия, Болгария, Египет, Индия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Монголия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Финляндия, Франция, Чехия.

В этом году впервые к исторической акции присоединится Шри-Ланка.

«Сегодня как никогда важно рассказывать правду о Великой Победе как в нашей стране, так и за её пределами. На примере Украины и прибалтийских стран мы видим, к чему приводит незнание и искажение истории. “Волонтёры Победы” уже в пятый раз помогут в сопровождении этой акции не только в России, но и в других странах. Мы планируем задействовать порядка 20 тысяч добровольцев. Также они помогут в проведении “Диктанта Победы” и на территории четырёх новых регионов. Важно, что в этом году вопросы будут касаться Нюрнбергского процесса, освобождения Донбасса от нацистов, прорыва Блокады Ленинграда», — резюмировала председатель движения «Волонтёры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

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