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Главные новости к вечеру 17 апреля
18:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 17 апреля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

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Владимир Кара-Мурза приговорен к 25 годам лишения свободы

Именно такой срок запрашивало гособвинение.

В Госдуме оценили идею Вассермана ограничить хранение наличных

Депутат Анатолий Вассерман предложил обязать россиян отчитываться перед налоговой о наличных сбережениях свыше 1 млн рублей.

СМИ: контрнаступление Украины назначили на 30 апреля

США и союзники готовят Украину к наступлению, которое запланировано на 30 апреля, сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы.

Главу Татарстана Минниханова не пустили в Молдавию

Самолет, на котором глава республики Татарстан прилетел в Кишинев, уже покинул страну.

Посол США отказалась приезжать в Госдуму для пояснений о биолабораториях

Как утверждают в посольстве, США «полностью соблюдают свои обязательства по Конвенции о биологическом оружии, нигде не разрабатывают и не обладают таким оружием».

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