18:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 17 апреля
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Именно такой срок запрашивало гособвинение.
Депутат Анатолий Вассерман предложил обязать россиян отчитываться перед налоговой о наличных сбережениях свыше 1 млн рублей.
США и союзники готовят Украину к наступлению, которое запланировано на 30 апреля, сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы.
Самолет, на котором глава республики Татарстан прилетел в Кишинев, уже покинул страну.
Как утверждают в посольстве, США «полностью соблюдают свои обязательства по Конвенции о биологическом оружии, нигде не разрабатывают и не обладают таким оружием».