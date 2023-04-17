18:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Эксперт назвал пищевые привычки, замедляющие старение после 50 лет
Надо есть меньше продуктов глубокой переработки и больше цельной и растительной пищи.
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Старение организма неотвратимо, но благодаря правильным пищевым привычкам можно замедлить этот процесс. Умение снизить риски болезней, связанных со старостью, играет важную роль в любом возрасте, но после 50 заниматься этим нужно особенно тщательно. Старение — это серьезный фактор риска, способствующий возникновению множества заболеваний, пишет издание Eat This, Not That.
Врачи из клиники Майо (Медицинского центра в Рочестере, Миннесота) утверждают, что вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, развития деменции или инфаркта возрастает у мужчин старше 45 лет и у женщин после 55. Чтобы выяснить, какие привычки в питании помогают здоровью, доктора проанализировали последние научные исследования на эту тему, побеседовали с врачом-диетологом Тристой Бест из компании Balance One Supplements и выявили шесть основных привычек.
Это чрезвычайно важно, поскольку клетчатка помогает уменьшить риск сердечных заболеваний, диабета второго типа, гипертонии и даже рака. Она уменьшает оксидативный стресс и воспалительные процессы в организме, которые возникают естественным путем в процессе старения. Чтобы потреблять больше клетчатки, включите в повседневный рацион питания побольше цельных злаков, чечевицы, овощей и фруктов.
По данным одного из исследований, организм человека начинает терять мышечную массу после 30 лет, а после 60 лет этот процесс ускоряется. Один из наиболее результативных способов предотвратить это — потреблять достаточное количество белков и заниматься силовыми тренировками. Включите в свой рацион нежирную пищу: куриное мясо, яйца, орехи, греческий йогурт и так далее.
Для здоровья сердца в повседневный рацион питания следует включить полезные жиры, такие как жирная кислота омега-3. Она помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Богатые омегой-3 продукты — рыба, орехи, авокадо и растительные масла.
«Преимущество растительной диеты в том, что она продлевает жизнь, ослабляет воспалительные процессы, стабилизирует кровяное давление, помогает снижать вес и уровень липидов», — говорит Бест. К слову, конечные продукты, содержащиеся во многих полуфабрикатах и в пище животного происхождения, такие как переработанное красное мясо (бекон, колбаса, сосиски), часто становятся причиной сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и гипертонии. «Они не только старят организм человека изнутри, но и его внешность, вызывая окислительное повреждение кожи, ведущее к появлению морщин», — говорит Бест.
Цельные продукты — это все натуральное, не подвергшееся переработке: овощи, фрукты, непереработанная продукция животного происхождения, злаки, зернобобовые, фасоль и орехи. В отличие от них, продукты глубокой переработки содержат большое количество сахара, насыщенных жиров, калорий, натрия и пищевых добавок и оказывают негативное воздействие на сердце.
В данной диете преобладает рыба и морепродукты, являющиеся источником белка, но она также допускает потребление красного мяса. Также в ней присутствуют полезные жиры и кислоты омега-3, которые оказывают естественное противовоспалительное воздействие и замедляют процесс старения.
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