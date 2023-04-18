Карл III выбрал французский пирог киш официальным блюдом торжеств по случаю коронации

«Глубокий пирог с хрустящей корочкой из легкого теста и нежным вкусом шпината, бобов и свежего эстрагона. Ешьте в горячем или холодном виде с зеленым салатом и отварным молодым картофелем — идеально подходит для Большого ланча в честь коронации», — сказано в сообщении.
Бывший повар Букингемского дворца Даррен Маккгрейди, на протяжении 15 лет готовивший для королевы Елизаветы II, в интервью телеканалу Sky News рассказал, что не удивился выбору Карла III, поскольку монарх «любит все с яйцами и сыром». В свою очередь французский повар Манон Лагрев, победительница одного из кулинарных шоу на британском телевидении, предположила, что своим выбором король хочет укрепить отношения между Лондоном и Парижем.
Киш лорен (с французского языка — лотарингский пирог) — это слоеный открытый пирог с основой из песочного теста, заливкой из смеси яиц, сливок или молока и сыра, и начинкой из куриного филе.
Рецепт блюда для «Большого ланча» был предложен шеф-поваром королевского двора Марком Флэнаганом: он не стал включать в него курицу или рыбу, чтобы пирог пришелся по вкусу как можно большему количеству гурманов, в том числе вегетарианцам.
Как отметила газета The Daily Telegraph, в Букингемском дворце надеются, что этот рецепт пирога станет таким же классическим элементом британской кухни, как и коронационный цыпленок — английский салат или бутербродная паста из холодного куриного мяса, карри, специй и соуса на основе майонеза. Впервые это блюдо было представлено на банкете по случаю коронации Елизаветы II в 1953 году. В настоящее время коронационный цыпленок часто продается в британских супермаркетах в уже готовом виде.
Церемония коронации 74-летнего Карла III состоится в присутствии 2 тыс. человек в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 6 мая, через восемь месяцев после смерти Елизаветы II. Приглашение посетить мероприятие, в частности, получили лидеры Бельгии, Венгрии, Ирландии, Испании, Монако, Франции, руководители Евросоюза и новый первый министр Шотландии Хамза Юсаф, придерживающийся республиканских взглядов.
Ранее в телефонном разговоре с Карлом III президент США Джо Байден сообщил, что на коронации его страну будет представлять первая леди Джилл Байден. Из-за операции церемонию также пропустит королева Дании Маргрете II. Посол России в Великобритании Андрей Келин ранее заявил, что не ожидает приглашения на коронацию в нынешних политических реалиях.
7 мая в Виндзорском замке по случаю коронации пройдет концерт с участием мировых звезд поп-музыки, включая Кэти Перри и Лайонела Ричи. Кроме того, перед 20 тыс. зрителей должны выступить итальянский певец Андреа Бочелли, валлийский оперный певец Брин Терфель, британская певица Фрея Райдингз. Вечером того же дня по всей стране обещают устроить подсветку главных местных достопримечательностей, световые и лазерные шоу.
Кроме того, на 7 мая запланирован «Большой ланч» — жителей королевства пригласят собраться вместе и отметить торжественное событие, устроив застолье для родных, коллег или соседей у себя дома, в саду или на улице. Во время платинового (70-летнего) юбилея правления Елизаветы II в 2022 году в подобных мероприятиях принял участие почти каждый третий житель королевства.
В понедельник, 8 мая, который станет дополнительным выходным днем в Великобритании, жителей королевства призовут «закатать рукава» и стать волонтерами в различных общественных и благотворительных проектах, покровителем многих из которых является король. По замыслу организаторов, день «Большой помощи» призван «объединить людей и сделать так, чтобы праздничные выходные оставили после себя многолетнее волонтерское наследие».
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