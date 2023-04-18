11:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, какие цвета одежды привлекают комаров, клещей и мух
Даже слепых насекомых может привлечь определенный оттенок.
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У комаров, мух и клещей есть свои вкусовые предпочтения. К примеру, больше всего их привлекают или отталкивают запахи, но и цвет одежды «жертвы» также может иметь большое значение. Если вы хотите избежать встречи с этими насекомыми, обратите внимание на выбор своего наряда, пишет издание Onet.
Прежде всего важно отметить, что не существует одного цвета, который отпугивал бы всех насекомых и паукообразных. Часто бывает так, что цвет, который отпугивает одних, привлекает других.
Лошадиная кровососка, напротив, предпочитают черный, поскольку это цвет их любимой «еды» — крупного рогатого скота. Этих насекомых меньше интересует белый, кремовый или желтый. Потому стоит выбирать эти цвета, чтобы мухи вами не заинтересовались.
Профессор Джеффри Риффелл, научный сотрудник биологического факультета Вашингтонского университета, провел исследование, которое показало, что комаров привлекают красный, оранжевый, черный и голубой цвета. Также выяснилось, что насекомые игнорируют зеленый, фиолетовый, синий и белый.
Следует отметить, что эксперимент проводился на одном из видов Aedes aegypti (комар желтолихорадочный). Более того, он реагировал на цвет только в том случае, если одновременно присутствовал обонятельный стимул.
Кажется, это даже идет в плюс «жертвам»: на светлых оттенках темные клещи явно выделяются.
Осы и пчелы летят на синие, фиолетовые и зеленые цвета. Красный и оранжевый, напротив, вряд ли их привлекут. Но не стоит забывать, что в первую очередь роль играет запах человека.
Недавно ученые выяснили, зачем зебрам полосатая окраска. Оказалось, что она защищает от насекомых.
Олеся Маевская