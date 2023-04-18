На сайт «Бессмертного полка» можно будет загрузить фото участников СВО

«Особенно хочу обратить внимание на то, что присылать можно не только участников Великой Отечественной войны, которые непосредственно сражались на поле боя, но также и тружеников тыла, детей войны. Также хочется сказать, что мы будем принимать портреты участников СВО, которые также сейчас борются с неонацизмом, как когда-то наши деды и прадеды боролись с нацизмом», — заявила Шадрина на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
Сопредседатель центрального штаба движения, депутат Госдумы Елена Цунаева сообщила, что водители общественного транспорта смогут принять участие в акции, разместив портрет воевавшего родственника на автобусе. «Те коллеги, которые в этот день работают, возят пассажиров, предлагается для них тоже разместить портреты своих родных и близких на автобусах, маршрутках», — пояснила она.
Руководитель «Молодежки Народного фронта» Владимир Тараненко в свою очередь заявил, что есть предложение наносить фото своего героя на одежду — например, на футболку.
«Это важная история, и мы приглашаем принять участие всех жителей нашей большой страны. Принять участие довольно просто, можно воспользоваться конструктором, создать непосредственно портрет вашего фронтовика и разместить на любой одежде. И надеть эту одежду непосредственно в День Победы и не расставаться с вашим фронтовиком на протяжении всего дня», — сказал он.
«Бессмертный полк» — общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.