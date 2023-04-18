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12:21 (мск), источник: © РИА Новости

На сайт «Бессмертного полка» можно будет загрузить фото участников СВО

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Фото участников специальной военной операции можно будет загрузить на сайт «Бессмертного полка», сообщила руководитель исполкома Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Особенно хочу обратить внимание на то, что присылать можно не только участников Великой Отечественной войны, которые непосредственно сражались на поле боя, но также и тружеников тыла, детей войны. Также хочется сказать, что мы будем принимать портреты участников СВО, которые также сейчас борются с неонацизмом, как когда-то наши деды и прадеды боролись с нацизмом», — заявила Шадрина на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Сопредседатель центрального штаба движения, депутат Госдумы Елена Цунаева сообщила, что водители общественного транспорта смогут принять участие в акции, разместив портрет воевавшего родственника на автобусе. «Те коллеги, которые в этот день работают, возят пассажиров, предлагается для них тоже разместить портреты своих родных и близких на автобусах, маршрутках», — пояснила она.

Руководитель «Молодежки Народного фронта» Владимир Тараненко в свою очередь заявил, что есть предложение наносить фото своего героя на одежду — например, на футболку.

«Это важная история, и мы приглашаем принять участие всех жителей нашей большой страны. Принять участие довольно просто, можно воспользоваться конструктором, создать непосредственно портрет вашего фронтовика и разместить на любой одежде. И надеть эту одежду непосредственно в День Победы и не расставаться с вашим фронтовиком на протяжении всего дня», — сказал он.

«Бессмертный полк» — общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

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