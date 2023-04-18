14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Созданный нейросетью кадр признали лучшим на фотоконкурсе
Его «соавтор» от награды отказался.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
С помощью искусственного интеллекта DALL-E 2 берлинский художник Борис Эльдагсен создал фотографию для престижного конкурса Sony World Photography Awards 2023. Его работа попала в шорт-лист финалистов, а затем победила в категории «Креатив».
Картинка называется «The Elecrician» («Электрик»). «Снимок» сделан в стилистике съемки 40-х годов прошлого века. Победитель конкурса заявил, что изображение пришлось редактировать до 40 раз с помощью генераторов ИИ. Использовались такие техники, как «inpainting», «outpainting» и «prompt whispering».
Эльдагсен также пояснил, что считает свою работу с DALL-E 2 совместным творчеством, где он выступает в качестве режиссера. Художник сказал, что хочет добиться на подобных конкурсах отдельной категории изображений, созданных с помощью ИИ. От награды Борис отказался.
Недавно нейросеть показала «происхождение» продуктов. Особенно ей удался сбор сладкого урожая.
Олеся Маевская