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21:22 (мск), источник: Коммерсантъ

ФНПР предложила Госдуме отправлять безработных предпенсионеров на пенсию пораньше

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила доработать законопроект «О занятости населения», который прошел первое чтение 15 марта. ФНПР предлагает внести в документ понятия «частично безработный» и «частично занятый», а безработным предпенсионерам предоставить возможность досрочного выхода на пенсию, если служба занятости не трудоустроит их в течение года. Поправки, с которыми ознакомились «Ведомости», ФНПР направила в Госдуму и Минтруд. Человек становится предпенсионером, когда ему остается пять лет до выхода на пенсию.

Источник: РИА "Новости"

Поскольку работодатели предпочитают более молодых и мотивированных соискателей, то возможность досрочного выхода на пенсию является значимой мерой соцподдержки для предпенсионеров. Об этом заявил эксперт Центра стратегических разработок Асхаб Индарбаев.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков напомнил, что возможность выйти на пенсию раньше формального срока есть и сейчас.

По данным Росстата, устроиться на новую работу через службы занятости населения пытается четверть (25%) россиян. В законопроекте в нынешнем виде представлены дополнительные категории граждан, которые могут получить помощь от служб занятости: например, люди, ищущие лучшую для себя работу, или работники, находящиеся под риском увольнения. Также, согласно документу, услуги служб занятости в приоритетном порядке будут получать участники боевых действий на Украине и их семьи.

«Неполной занятостью» можно считать ситуацию, когда гражданин нанят по трудовому договору, но по договоренности с руководством его рабочее время меньше нормы, предусмотренной законодательством, а зарплата зависит от выработки или отработанных часов, считает ФНПР. Закрепить определение предлагается для того, чтобы у человека была возможность рассчитывать на пособие по частичной безработице.

Мария Федотова

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