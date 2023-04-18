18:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: сколько времени нужно, чтобы выработать привычку
Ученые пришли к неожиданным результатам.
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Новое исследование, проведенное социологами из Калифорнийского технологического института, Центра социальных и неврологических исследований, Чикагского и Пенсильванского университетов, показывает, что определенного срока для формирования привычки не существует. Ученые выяснили, что каждое занятие требует определенного количества времени и усидчивости. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Социологи использовали ИИ для мета-анализа данных десятков тысяч людей, которые фиксировали походы в спортзал. Это первое исследование, в котором машинное обучение помогло изучить то, как формируется человеческая привычка. Эксперты проанализировали показатели движений более 30 000 посетителей тренажерного зала в течение четырех лет. «С помощью машинного обучения мы наблюдали за сотнями контекстных переменных», — объясняет Анастасия Буяльская, доцент кафедры маркетинга HEC Paris. ИИ также позволил исследователям изучить поведение людей в их естественной среде, а не основываясь лишь на ответах с опросников.
Анализ показал, что в то время как одни переменные, например, время дня, не влияли на формирование привычки заниматься спортом, другие — такие как характер человека — играли значимую роль.
«Возможно, вы слышали, что для формирования привычки требуется 21 день, но эта оценка не была основана на научных исследованиях, — говорит Камерер из Калифорнийского технологического института. — Наша работа подтверждает идею о том, что скорость формирования привычки зависит от множества факторов».
Например, для 76% посетителей тренажерного зала количество времени, которое прошло с момента последней тренировки стало важным показателем, продолжит ли человек тренироваться дальше: чем больше времени прошло — тем тяжелее было встроить привычку в жизнь. 69% спортсменов с большей вероятностью ходили в спортзал в одни и те же дни недели, причем понедельник и вторник оказались наиболее посещаемыми днями.
Недавно эксперт назвал пищевые привычки, замедляющие старение после 50 лет. Надо есть меньше продуктов глубокой переработки и больше цельной и растительной пищи.
Олеся Маевская