Псовая охота: кто виноват в трагедиях с бродячими собаками

Однако эксперты замечают: дело не в том, что нормативные акты несовершенны, а в том, что на местном уровне их не исполняют. Подробнее — в материале «Известий».
В Чите инцидент произошел 15 апреля — стая напала на мальчика 5−6 лет. Ребенок смог спастись, но его госпитализировали. По словам очевидцев, одна из собак в стае была чипированная. После этого правительство Забайкальского края рекомендовало администрации Читы ввести режим повышенной готовности из-за участившихся случаев нападения бездомных животных на людей, руководству города дано поручение отловить всех собак в округе и проанализировать работу подрядчика. Делом занимается краевое следственное управление СК России.
На Пасху, 16 апреля, в Оренбурге произошел еще более страшный инцидент: восьмилетний ребенок погиб после встречи со стаей. Трагедия случилась на улице Кольцевой. Мальчик, по сообщениям СМИ, гулял с другом — перед этим, как принято на Пасху, ходил по соседям, собирал сладости. Отпросился погулять еще немного, но уже не вернулся: на него напали собаки возле гаражей. Ребенок скончался до приезда скорой помощи.
Областное следственное управление СК России возбудило два уголовных дела: по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.
Во вторник, 18 апреля, стало известно, что в Оренбурге задержан начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города, обыски также проведены у подрядчика, АНО «Мы нашли Вам друга». Изъята документация, допрашиваются свидетели, в том числе глава администрации города и его первый заместитель.
Что предпримут власти Оренбурга
Власти Оренбурга на следующий день после трагедии выступили с заявлением о том, что собак отловят, но вернут «на место их обитания». В заявлении утверждается, что стая бродячих псов, которая растерзала мальчика, обнаружена, но три собаки с бирками из них «не подлежат изъятию», так как «на основании федерального закона они должны жить в привычной среде обитания». Еще четыре небиркованные особи специалисты забрали, но их тоже вернут на улицу, только уже с биркой.
Администрация признает, что «сигналы с улицы Кольцевой поступали неоднократно», но утверждает, что специалисты управления ЖКХ и подрядной организации «выезжали и забирали безнадзорных животных», возвращая собак по истечении срока передержки. Глава Оренбурга Сергей Салмин заявил, что власти «не могут выйти за рамки закона», который «не решает проблему по существу», и призвал к «более радикальные мерам».
Заявление администрации ожидаемо вызвало жаркое обсуждение в соцсетях. Многих возмутила фраза о том, что биркованных собак «вернут на место обитания». «Без бирки незаконно загрызли. С биркой будут грызть на законных основаниях. Лицензию на ухо же прикрепили», — пишут жители города. Впрочем, многие сомневаются в качественной работе по стерилизации: один из жителей пишет, что видел «собаку с биркой и с кутятами».
Между тем Сергей Салмин и на следующий день продолжил выступать с заявлениями о несовершенстве федерального законодательства, заявив о «просто вопиющей» ситуации по всей стране. Он предрек скорый «самосуд над животными». «Поэтому собак нужно отлавливать, забирать их с улицы, размещать в приюты», — сказал глава города, предложив также усыплять гуманным способом агрессивных собак без хозяина.
В сообщении администрации говорится, что все инициативы регионального правительства, ранее направленные федеральным властям, «не были рассмотрены положительно».
Правы ли власти Оренбурга
Депутат Госдумы Владимир Бурматов, один из авторов современного законодательства о работе с бездомными животными, утверждает: проблема в том, что в Оренбурге несколько лет подряд саботировалось исполнение закона.
— Это не мое оценочное суждение, это результат прокурорской проверки 2021 года. После нее прокуратура требовала возбудить уголовные дела на чиновников Оренбурга, которые не принимали никаких мер по отлову и содержанию безнадзорных животных, — заявил депутат «Известиям».
Он рассказал, что в 2021 году в Оренбурге произошло нападение собак на школьницу. Девочка осталась жива, но прокуратура обратила внимание на 750 жалоб людей на бездействие чиновников в отношении бездомных собак.
— Проблема в том, что ни одного муниципального или регионального приюта в Оренбургской области так и не создано, — говорит Бурматов. — Существует один частный приют, который находится на грани закрытия. Собак некуда отлавливать! Как в этой ситуации можно эффективно решить проблему? Неправильно говорить: сейчас мы собак отловим, но потом выпустим. В законе написано, что ни в коем случае нельзя выпускать агрессивных животных обратно. Но ничего другого заявить они в отсутствие приюта просто не могут.
В последнем заявлении администрации Оренбурга также говорится, что сейчас проект муниципального приюта для безнадзорных животных только «проходит госэкспертизу».
На запрос «Известий» в администрации Оренбурга не ответили.
Стоит ли менять законодательство
Заявление властей Оренбурга — не единственное среди несогласных с нынешним законодательством. В начале апреля депутат Госдумы Сардана Авксентьева внесла на рассмотрение палаты законопроект о праве регионов самостоятельно принимать решения о процедурах регулирования численности животных без владельцев, что подразумевает в том числе возможность усыпления собак. Против законопроекта уже собирают подписи зоозащитники.
На фоне ситуации в Оренбурге спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что выступает за усыпление агрессивных животных без хозяев, если после отлова их не забирают из приютов.
Между тем Владимир Бурматов замечает, что сегодня в России не действует повсеместно система ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск): регионам дано право оставить отловленных животных в приютах.
— Мы наделили регионы полномочиями по запрету самовыгула, по установлению ответственности за этот самовыгул, по установлению дополнительных требований к содержанию и выгулу животных, по запрету выпуска из приюта, по уточнению мест для возможного выпуска, — сказал он. — Полномочия постепенно переходят в регионы, и мы видим, что многие регионы этим пользуются эффективно.
Депутат приводит в пример Нижегородскую область, где ведется массовая стерилизация, есть приюты, программа по пристройству животных. Владимир Бурматов признает, что есть регионы и с объективными проблемами в исполнении закона — например, северные субъекты РФ с большим транспортным плечом, минусовыми температурами и т. д.
Президент фонда «Ника» Вера Митина отмечает, что закон «Об ответственном обращении с животными», хотя и нуждается в доработке, остается «единственным весомым документом, регламентирующим меры по сокращению численности бездомных животных».
— Вариант без выпуска собак рассчитан на большое количество приютов, которых в регионах не хватает, но система ОСВВ — самый эффективный способ значительно сократить количество бездомных животных при условии стерилизации от 60 до 80% популяции за один сезон, — сказала она «Известиям». — В этом случае программа будет работать результативно.
Она замечает, что в субъектах эти требования часто игнорируют: например, не так давно в Астраханской области убили 60 собак. Приют, подопечными которого являлись эти животные, работал по системе ОСВВ на деньги из бюджета, говорит Вера Митина.
Директор Ассоциации «Благополучие животных» Татьяна Константинова подчеркивает, что более жестокие законопроекты лоббированы регионами, где «работа с бездомными животными добросовестно не проводилась». При этом реальные результаты таких субъектов, как Ленинградская, Нижегородская, Московская области, показывают эффективность существующей системы, если ей действительно заниматься, сказала эксперт.
Директор Благотворительного фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева замечает: чтобы говорить об эффективности программы ОСВВ, нужно вести работу в соответствии с методологией программы.
— Для этого требуется, чтобы администрации были заинтересованы в качественном исполнении контрактов, чтобы был контроль за деятельностью подрядчиков, — заявила она.
Что предпринять государству
Екатерина Дмитриева считает большой проблемой тот факт, что контракты на ОСВВ очень часто получают те, кто до принятия закона занимался отловом и умерщвлением животных: в тех регионах, где подрядчиками являются зоозащитные организации, подобных проблем нет.
— Вторая ошибка состоит в том, что нет информирования населения о возможностях программы, — сказала она. — В итоге люди обращаются в приюты, для того чтобы сдать щенков, а не для того чтобы не допустить их рождения.
Татьяна Константинова также отмечает, что безнадзорность животных — это социальная проблема, являющаяся прямым следствием безответственности человека. Она выделяет несколько причин нынешней ситуации.
Во-первых, это отсутствие полноценного понимания масштаба явления безнадзорности — в большинстве регионов численность популяции бродячих собак никогда не измерялась и доподлинно неизвестна. А значит, и контракты заключаются в отрыве от реального масштаба проблем.
Во-вторых, нет повсеместных программ льготной стерилизации. В-третьих, отсутствует обязательная регистрация животных. Четкой связи «конкретное животное — конкретный человек» нет. Также не отлажена система просвещения и работа с гражданами. Наконец, катастрофичен масштаб самовыгула, который остается повсеместной практикой и нормой.
— Всё перечисленное — результат отсутствия работы тех, кто должен качественно исполнять свои обязательства на местах, в субъектах РФ, — заявила Татьяна Константинова. — Проблема бродячих стай не может быть решена методом истреблений и убийств. Практика этот тезис уже доказала. Если бы метод работал, животных на улицах уже давно не было бы.
Татьяна Константинова отмечает, что необходима также разработка программы по строительству новых и поддержке уже существующих приютов и утверждение единой методики подсчета животных без владельцев с внедрением ее в реальную практику.
Екатерина Дмитриева призывает заниматься квотированием породного разведения, ввести мораторий на непородное разведение, установить идентификацию животных, штрафы за их оставление, вести пропаганду стерилизации, в том числе создать льготные или бесплатные программы по ней, запретить продажи животных через площадки «Авито», «Юла» и др.
Член Центрального штаба «Народного фронта», зоозащитник Карен Даллакян считает, что нужны дополнительные подзаконные акты региональных и муниципальных властей. В них — либо в условиях контрактов на ОСВВ — нужно прописать необходимость оценки уровня агрессивности собаки. Кроме того, считает он, нельзя выпускать после стерилизации безнадзорных животных там же, где их отловили.
— Ситуацию нужно решать изнутри, — резюмирует Вера Митина. — Создать органы контроля подрядчиков, которые оказывают услуги по ОСВВ, выстроить четкую схему работы с агрессивными животными и следить за ее исполнением, работать с населением.