Дачникам рассказали, как справиться с пятью их главными страхами

Так, дачники, которые боятся, что их ограбят, должны увезти все ценные вещи с участка, застраховать имущество, установить систему сигнализации и видеонаблюдения либо же договориться со сторожем товарищества, чтобы тот каждый день проверял их участок. Страх номер два — нашествие вредителей, будь то грызуны или какие-нибудь насекомые.
«Решение вашей беды зависит от того, какого вида вредителей вы боитесь. Рецепт прост: разбросайте по участку отраву, установите звуковую систему отпугивания, закажите химическую обработку участка и высаживайте те культуры, которые будут отпугивать непрошеных гостей. Кроты, например, боятся запаха базилика, а комары — запаха полыни», — заявил Чаплин.
По его словам, ещё один страх дачников — что саженцы могут замёрзнуть. Депутат посоветовал выбирать сорта, подходящие для конкретного региона, чтобы «не ждать в Сибири на своём участке спелый и сладкий арбуз в июне». Он также предостерёг россиян от сеяния и высаживания культур раньше срока и призвал не забывать о весенних заморозках. Чаплин предложил держать под рукой плёнку и другой укрывной материал. В качестве действенного лайфхака он предложил поливать посадки холодной водой по утрам, чтобы за счёт терморегуляции растения быстрее приходили в себя.
Также дачники часто опасаются, что посевы не взойдут. По словам Чаплина, чтобы не беспокоиться об этом, нужно правильно подобрать грунт, приобрести качественные семена, а также посадить всё в правильное время и не забывать ухаживать. Однако, напомнил он, если что-то пойдёт не так, всегда можно купить новые семена или рассаду и начать всё заново.
Угрожающие урожаю болезни тоже включены Чаплиным в топ-5 страхов дачников. Чтобы избежать подобной напасти, он советует осматривать посадки и при первых симптомах устранять проблему. Для этого подойдёт не только обработка, но и смена ухода. Депутат заявил, что не нужно ничего бояться, ведь почти всё можно исправить, а значит, не нужно позволять мелким проблемам портить дачный сезон, ведь дача — это «место для отдыха и хорошего настроения».