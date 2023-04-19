Козловский подал иск к просившему проверить его на экстремизм Бородину

Российский актер и режиссер Данила Козловский подал в Пресненский районный суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, следует из данных картотеки Мосгорсуда. Ответчиками выступают Виталий Бородин, возглавляемый им «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией», а также агентство ТАСС.
Иск поступил в суд и был зарегистрирован 17 апреля. Других деталей в картотеке не приводится.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Пресненского суда, к представителю Данилы Козловского и к Виталию Бородину.
Бородин неоднократно писал жалобы на СМИ и артистов.
В начале апреля он обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить Козловского на экстремизм и при наличии оснований привлечь его по статье ч. 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремистской деятельности). Об этом писал ТАСС со ссылкой на текст обращения к министру. Бородин утверждал, что актер высказывал «поддержку идеям Алексея Навального» и призывал «выходить на митинги».
До этого Бородин просил Генпрокуратуру проверить Козловского по статье о дискредитации армии. Позднее агентство сообщало, что в отношении актера начали проверку по соответствующей административной статье (ч. 1. ст. 20.3.3. КоАП).
Козловский сообщал, что сделал заявления, из-за которых его попросили проверить на экстремизм, на съемочной площадке сериала «Карамора». Актер говорил, что его адвокаты готовят заявления в компетентные органы с просьбой о проверке действий Виталия Бородина. «Замалчивать подобные лживые и подлые обвинения, я считаю, во всех смыслах неправильно», — говорил Козловский.
Актер также опровергал отъезд из России и сообщил, что у него нет второго гражданства, а в США он ездил на несколько дней, чтобы навестить проживающую там дочь.