Вирусолог Волчков: «арктур» опасен для всех, кто не был заражен «омикроном»

«Сейчас в мире доминируют потомки “омикрона”, которые становятся все меньше похожи друг на друга. Все эти подвиды повышают вероятность заражения уже переболевших людей как раз за счет своей непохожести. Однако за счет популяционного иммунитета у тех, кто переболел “омикроном”, вероятность заразиться “арктуром” низкая», — отметил Волчков.
По словам вирусолога, несмотря на то, что волна «омикрона» была в России год назад, иммунитет к этому варианту у многих переболевших все еще сохранен. А вот те граждане, которые были заражены любыми вариантами SARS-CoV-2 до возникновения «омикрона», — то есть уханьским первоначальным штаммом, а также «дельтой» и другими, — находятся в зоне риска.
У большинства инфекция пройдет либо бессимптомно, либо вызовет острую фазу — в течение 2−3 дней температура будет достигать 39 градусов и потом так же быстро спадет. Сильнее всего будут болеть люди, получившие большую порцию вируса, отметил Волчков.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что на территории России выявили первые случаи заражения подвариантом коронавируса «арктур», который в 1,2 раза заразнее «Кракена». В ведомстве отметили, что вирус не отличается высокой патогенностью, поэтому заболевание, вызванное им, протекает в легкой форме.
Есть вероятность, что «арктур» в ближайшее время может стать доминирующим вариантом по всему миру. Вакцинация против болезни считается наиболее эффективной мерой борьбы.