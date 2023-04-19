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16:46 (мск), источник: Газета.Ру

Вирусолог Волчков: «арктур» опасен для всех, кто не был заражен «омикроном»

Новый штамм коронавируса «арктур», который уже добрался до России, опасен только для тех, кто не переболел «омикроном», считает собеседник «Газеты.Ru», руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

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Источник: РИА "Новости"

«Сейчас в мире доминируют потомки “омикрона”, которые становятся все меньше похожи друг на друга. Все эти подвиды повышают вероятность заражения уже переболевших людей как раз за счет своей непохожести. Однако за счет популяционного иммунитета у тех, кто переболел “омикроном”, вероятность заразиться “арктуром” низкая», — отметил Волчков.

По словам вирусолога, несмотря на то, что волна «омикрона» была в России год назад, иммунитет к этому варианту у многих переболевших все еще сохранен. А вот те граждане, которые были заражены любыми вариантами SARS-CoV-2 до возникновения «омикрона», — то есть уханьским первоначальным штаммом, а также «дельтой» и другими, — находятся в зоне риска.

Около 95% российской популяции знакомо с омикроноподобными подштаммами. Больше 70% уж точно. Но, конечно, еще сохранились люди, которые пересидели это время, а может быть даже берегли себя на протяжении всей пандемии. Кроме них, есть также маленькие дети, которые никогда не болели COVID-19. Именно они сейчас находятся в зоне риска.

Павел Волчков
руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ

У большинства инфекция пройдет либо бессимптомно, либо вызовет острую фазу — в течение 2−3 дней температура будет достигать 39 градусов и потом так же быстро спадет. Сильнее всего будут болеть люди, получившие большую порцию вируса, отметил Волчков.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что на территории России выявили первые случаи заражения подвариантом коронавируса «арктур», который в 1,2 раза заразнее «Кракена». В ведомстве отметили, что вирус не отличается высокой патогенностью, поэтому заболевание, вызванное им, протекает в легкой форме.

Есть вероятность, что «арктур» в ближайшее время может стать доминирующим вариантом по всему миру. Вакцинация против болезни считается наиболее эффективной мерой борьбы.

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