01:36 (мск), источник: Известия
Затянули паспорта: россияне решили сэкономить на майских турах
Средний чек за отдых на самых популярных туристических направлениях снизился на 4−20%
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Средний чек за отдых на самых популярных майских направлениях — в Турции, Египте, ОАЭ и России — снизился по сравнению с прошлым годом на 4−20%, рассказали «Известиям» туроператоры. Зато за полеты в дальние азиатские страны туристы платят в полтора раза больше, чем в 2022 году. О том, сколько россияне готовы потратить на майские праздники, есть ли еще шанс сэкономить на таком туре и какие направления стали самыми популярными в России и за рубежом — в нашем материале.
Средний чек за отдых на майские праздники на некоторых направлениях оказался ниже, чем в прошлом году, рассказали «Известиям» туроператоры. Так, на поездки в Турцию тратят на 4% меньше прошлогоднего, в ОАЭ — на 17%, а в России — на 20%, сообщили в пресс-службе туроператора Anex Tour.
— В целом отдых за границей обходится дешевле, если на направлении есть доступная авиаперевозка. То есть чем больше рейсов, тем лучше, — пояснили там. — Что касается России, то в этом году у нас нет туристического кешбэка, из-за которого годом ранее были немного завышены цены. Возможно, с этим связано падение среднего чека.
У «Интуриста» средний чек на туры по России на майские праздники год к году тоже снизился — на 16%: с почти 36 до 30 тыс. рублей за двоих.
Благодаря этому средний чек на этом направлении на длинные выходные снизился на 6%. Небольшое снижение заметили и в «Интуристе» — «на пару процентов».
— Средний чек на этом направлении с заездом на майские праздники — 208,5 тыс. рублей, минимальный — 132,5 тыс. рублей за недельный отдых на двоих в четырехзвездочном отеле «всё включено», — рассказали в «Слетать.ру».
Желающие отдохнуть в ОАЭ в этом году тратят порядка 232 тыс. рублей, столько же, сколько и в прошлом, добавили в сервисе. На этом направлении расширили авиаперевозку, а к лету добавится еще много рейсов, что приведет к снижению цен, полагают эксперты.
При этом значительно вырос средний чек за майское путешествие на Мальдивы — на 53%, до 386 тыс. рублей. А за отдых на Шри-Ланке россияне заплатили на 55% больше — 240 тыс. рублей, отметили в «Слетать.ру».
Самым востребованным у россиян направлением для отдыха на майские праздники традиционно стала Турция, сообщили все опрошенные туроператоры.
— Из интересных тенденций этого года — рост спроса на развивающиеся пляжные направления Ближнего Востока, такие как Оман, Катар и Бахрейн, — отметили в «Интуристе».
Кроме того, в отличие от мая прошлого года, российским туристам на прямых рейсах стали доступны азиатские и карибские направления — Таиланд, Шри-Ланка и Куба, что подстегнуло спрос, полагают там.
Средний чек за отдых в Турции оказался примерно на уровне прошлого года и составил 143 тыс. рублей, сообщили в «Слетать.ру» и в «Интуристе». В этой стране россияне преимущественно выбирали такие курорты как Аланья, Анталья, Сиде и Кемер.
Шансов купить дешевый тур на майские выходные у туристов осталось немного. Минимальная стоимость недельного путешествия в Турцию, если покупать сейчас, — 60−80 тыс. рублей за двоих с размещением в четырехзвездочном отеле «всё включено», рассказали туроператоры. Таких предложений осталось очень мало, отметили в Anex Tour.
Дешевле всего россиянам обойдутся авиабилеты в Вологду, Петрозаводск, Псков, Москву и Мурманск — в 5−7,3 тыс. рублей в одну сторону, рассказали «Известиям» в туристическом сервисе OneTwoTrip.
Если вылетать из Москвы, то самые дешевые билеты — в Санкт-Петербург, Саратов и Нижний Новгород — в пределах 5 тыс. руб. в одну сторону, добавили в сервисе «Туту.ру».
Из направлений ближнего зарубежья самыми доступными на майские праздники для самостоятельных туристов стали Минск, таджикский город Бохтар, армянский Гюмри, киргизский Ош и узбекская Бухара, рассказали в OneTwoTrip. Полет в одну сторону обойдется в 7−12,5 тыс. рублей.
Средний чек за перелет в страны ближнего зарубежья год к году не изменился и составил 29,7 тыс. рублей, заметили в «Туту.ру». В то же время на рейсы в дальнее зарубежье за год он снизился на 11%, до 56,7 тыс. рублей, а в Европу — вырос на 25%, до 82 тыс. рублей.