Недалеко от Рима найдена винодельня, которой около 2000 лет Она была создана для эстетического удовольствия императора
Фоторепортажи
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
6В Японии сакура зацвела раньше срока
Главное
Спецоперация на Украине
09:17 (мск), источник: РБК

Роспотребнадзор заявил об осложнении ситуации с корью в России

Корь выявили в 44 регионах страны, но в системных ограничениях нет необходимости, меры применяются локально, сообщила Попова. Роспотребнадзор связывает вспышку заболевания с мигрантами и неправильными диагнозами в ряде регионов.

Источник: РИА "Новости"

В России осложняется ситуация с заболеваемостью корью, но никаких системных ограничений «абсолютно не требуется» благодаря предпринятым мерам, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы готовили всю страну и готовили субъекты, поэтому корь, которая сегодня зарегистрирована в 44 субъектах, ограничивается локальными очагами, которые удается очень быстро купировать», — пояснила она (цитата по «РИА Новости»).

Глава ведомства уточнила, что там, где действительно нужны ограничения, их применяют локально, «они принимаются достаточно безболезненно и спокойно», все меры реагирования известны.

В Роспотребнадзоре связывают подъем заболеваемости корью с потоком мигрантов из ближнего зарубежья.

Ведомство поручило регионам с начала апреля и до конца года провести подчищающую иммунизацию против кори, в том числе среди мигрантов. «Часто в эпидемический процесс включаются лица, не прививающиеся по религиозным соображениям, а также ведущие кочевой образ жизни и не обращающиеся за медицинской помощью», — отмечали в ведомстве.

Под подчищающей иммунизацей имеется в виду вакцинация непривитых и прежде не болевших, а также привитых однократно детей и взрослых. Подчищающую иммунизацию проводят для укрепления коллективного иммунитета и сдерживания распространения инфекции.

Корь передается воздушно-капельным путем. Среди симптомов — высокая температура вплоть до 40 градусов, насморк, сухой кашель, конъюнктивит, сыпь.

Прививки от кори проводятся двукратно: детям в возрасте одного года (вакцинация) и в шесть лет (ревакцинация). Кроме того, иммунизация необходима всем взрослым до 35 лет, которые не прививались ранее.

Попова говорила, что в трех регионах страны заболевшим корью сначала поставили иной диагноз, из-за чего было потеряно время, а пациенты успели передать заболевание большому числу других людей. По ее словам, в остальных субъектах страны удается своевременно купировать распространение болезни.

В середине апреля из-за вспышки кори на внеплановые каникулы отправили студентов Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина, учащихся в главном корпусе Московского авиационного института (МАИ) из-за кори перевели на дистанционное обучение, а 19 апреля корь обнаружили у одного из студентов Московского политеха.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Актер Козловский ответил на новость об отъезде из РФ и призыву к митингам
«Иуды»: реакция Захаровой на решение Польши по Украине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровьеРоспотребнадзор