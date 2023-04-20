10:31 (мск), источник: © РИА Новости
Минтруд напомнил россиянам о выходных днях в мае
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В мае россиян ждут три дополнительных выходных дня — 1, 8 и 9 мая, напомнил Минтруд в своем Telegram-канале.
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«Месяц начинается с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая. Благодаря этому на первой неделе будет всего четыре рабочих дня: со 2 по 5 мая», — говорится в публикации.
Следующие выходные продлятся с 6 по 9 мая, а затем наступит трехдневная рабочая неделя.
В начале апреля партия «Новые люди» разработала законопроект о выходных днях с 1 по 9 мая. При этом новогодние каникулы предлагалось сократить на четыре дня.
Как заявил РИА Новости глава комитета Думы по соцполитике Ярослав Нилов, у этого проекта нет перспектив.
В свою очередь, первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов отметил, что любые перемены, касающиеся длинных выходных, негативно сказываются на экономике.